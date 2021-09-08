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İbrahim Kalın: İki devletli çözüm en adil çözümdür

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İki devletli çözüm en adil çözümdür" ifadelerini kullandı.
İbrahim Kalın: İki devletli çözüm en adil çözümdür

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği  Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan görüşmede, Kalın ile Varhelyi, Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi.

Görüşmede, Türkiye’nin AB üyelik süreci, 18 Mart Mutabakatının güncellenmesi, göç konusunda iş birliği, insani yardımlar, Gümrük Birliği’nin yenilenmesi, vize serbestisi, Kıbrıs ve Afganistan konuları ele alındı.

Kıbrıs’ta iki devletli çözümün en adil çözüm olduğunun belirtildiği görüşmede, AB’nin bu konuda adil, rasyonel ve tarafsız bir tutum sergilemesinin çözüme katkı sunacağı ifade edildi.

Görüşmede, Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik girişimlerin devam etmesi ve oluşabilecek yeni göç dalgasının önlenmesi için Türkiye ile AB’nin yakın iş birliğini sürdürmesi konusunda mutabık kalındı.

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