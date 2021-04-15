Içişleri Bakanı Kutlu Evren, Mimarlar Odasını Kabul Etti

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu ve Yönetim kurulu üyelerinden oluşan Mimarlar Odası heyetini kabul ederek bir süre görüştü.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu ve Yönetim kurulu üyelerinden oluşan Mimarlar Odası heyetini kabul ederek bir süre görüştü.

Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Kutlu Evren, ülkenin refahı için yapılan çalışmalarda ortak aklın, çağdaş yapılanmanın ve kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Kutlu Evren, Mimarlar Odası’nın yaptığı çalışmaları çok değerli bulduğunu, her zaman kamunun hizmet anlayışında çağdaş çalışmalar ve bilimsel verilerle vatandaşa hizmet akışının hızlanması hedefini hayata geçirmek için tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde çalışmaya özen gösterdiğini ifade etti.

Görüşmede, Mimarlar Odası ile kamusal alanların ve binaların projelerinin yarışma ile yapılması, sosyal konut, kırsal kesim konut planlarının geliştirilmesi, ülke genelinde inşaatlarda kontrolluk ve denetim konularının nasıl yapılacağı, Binaların Yangından Korunması Tüzüğü ve İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü’nün etkin kullanılması gibi hususlarda atılacak adımların ele alındığını belirten Bakan Kutlu Evren, tüzüklerin bakanlıklar, meslek örgütleri ve tüm paydaşlarla istişare edilerek, yasaların birbirini tamamlayacak şekilde eş zamanlı bir çalışmayla ele alınmasının doğru olacağını söyledi.

KUTLU EVREN, “İHTİYAÇ DUYULAN TÜZÜKLERE, MESLEK ÖRGÜTLERİ VE PAYDAŞLARLA BİRLİKTE SON HALİ VERİLECEK”

Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu’nun üzerinde durduğu “İnşaatlarda Kontrolluk ve Denetim Tüzüğü”nün çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Kutlu Evren, kaliteli ve güvenli inşaat süreçleri için tüzüğün katalizör görevi göreceği konusundaki tesbitlere katıldığını ve bu yönde yapılacak çalışmalara bakanlık olarak destek vereceklerini belirtti. Bakan Kutlu Evren, temel düşüncenin, ülkenin faydasına olacak, yapı sektörünün önünü açacak adımların ortak akılla, tüm paydaşlarla istişare içerisinde atılması ve ihtiyaç duyulan tüzüklerin son halini bu anlayışla tamamlamak olduğunu söyledi.

KURUMLAR ARASI İLETİŞİM VE İŞBİRLİKLERİ ÖNEMLİ

Mimarlar Odası ile İşbirliklerinin nasıl yapılabileceği, geliştirilebileceği hususlarında fikir alış verişinde bulunulduğunu da ifade eden Bakan Kutlu Evren, çağa uygun, hızlı, genel anlamda tasarruf sağlayacak olan internet üzerinden yapılacak E-Vize uygulaması, EBYS’den nasıl faydalanarak kaymakamlıklara ruhsat başvurusu yapılacağı gibi konularda çeşitli fikirlerin ortaya konduğunu bunların geniş tabanlı olarak değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Kurumlar arası iletişim ve işbirliklerinin önemli olduğunu ifade eden Bakan Kutlu Evren, “kaymakamlıkların imar birimleri ile Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi (SMGM) arasında işbirliklerinin ileriye taşınmasının, ilgili bölümler arasında iletişimin artırılmasının ülkenin geleceğine yönelik yapılacak çalışmalarda başarıyı, kaliteyi artıracaktır”dedi.

Toplantı sonunda Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine yürüttükleri çalışmalarında başarılar dileyen Bakan Kutlu Evren, Mimarlar Odasının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti yineleyerek, işbirliği ve katkıları için teşekkür etti.