İçişleri Bakani Kutlu Evren Muhtarlar Derneğini Kabul Etti

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz, Asbaşkan: Musa Suiçmez ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti bugün kabul ederek, muhtarların genel sorunlarını dinleyerek çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

EVREN, “MUHTARLARIMIZ DEMOKRASİMİZİN EN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARIDIR”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Muhtarlar Derneği’nin ziyaretinden mutluluk duyduğunu, muhtarların görevleri, sorumluluk alanları itibariyle demokrasimizin en önemli yapı taşları” olduğunun altını çizdi. Evren, konuşmasında “muhtarlarımız vatandaşla en sıcak ilişkiyi kuran, sorunların tespiti ve yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasında önemli bir konuma sahiptirler” dedi. Bakan Evren, her zaman muhtarlarımızla istişare ve işbirliği içerisinde çalışmaya özen gösterdiğini, budan sonra da aynı şekilde gerek bakanlığın çalışmaları olsun gerekse de her türlü sorunlarında muhtarlarımızın yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. Evren, Muhtarlar Derneği’nin ziyareti ve destekleri için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

DARBAZ, “BAKAN EVREN’İN SAMİMİYETİ VE İÇTENLİĞİNDEN OLDUKÇA MUTLU OLDUK”

Bakan Evren’e nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen toplantıda Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, Asbaşkan Musa Suiçmez ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet katıldı. Başkan Darbaz, içişleri Bakanımızla muhtarların genel sorunları ve çeşitli konularda istişarelerde de bulundukları ifade etti. İçişleri Bakan Evren’in samimiyeti ve içtenliğinden oldukça mutlu olduklarını da belirten Darbaz, Bakan Evren’e Muhtarlar Derneği adına görevinde ve çalışmalarında başarılar dileyerek, teşekkür etti.