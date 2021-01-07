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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç’u Kabul Etti.

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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Sivil Savunma Başkanı Necmi Karakoç’un ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirterek, “Sivil Savunma Teşkilatımız ile her zaman istişare ve işbirliği içerisinde çalışıyoruz.
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç’u Kabul Etti.

Bakanlığımız uhdesinde yürütülen çalışmalar başta olmak üzere her zaman bizlere destek vermektedirler. Gerek doğal afet olaylarında, gerekse de son dönemde pandemi ile mücadele kapsamındada çok önemli katkılar yapmaktadırlar”dedi.

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Evren, dün olduğu gibi bundan sonra da Sivil Savunma Teşkilatımızla dayanışma, işbirliği ve istişare içerisinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Görüşme sonunda Sivil Savunma Başkanı Karakoç’un nazik nezaket ziyareti ve bakanlığın çalışmalarına yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Evren, Sivil Savunma Teşkilatı’nınbundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç da,İçişleri Bakanı Evren’e, yeni görevinde başarılar dileyerek, işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ve her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Karakoç, görüşme sonrası Bakan Evren’e bir de plaket takdim etti.

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