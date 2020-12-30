İçişleri Bakanı Kutlu Evren Yeni Yıl Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

2020 yılı tüm dünyada ciddi sıkıntıların yaşandığı, sağlık ve ekonomilerin sarsıldığı, insanlığın birçok zorluğu göğüslediği bir yıl oldu. 2020 yılı maalesef Covid-19 Salgınının yarattığı küresel sıkıntıların, krizlerin gölgesinde geçmiştir.

Ülke insanımızın bu zorlu dönemi, hem sağlık açısından hem de salgının yarattığı olumsuz ekonomik etkiler açısından en az zararla atlatması için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz.

“2020 yılının karanlığını geride bırakıp 2021’in güneşli günlerini umutla karşılamaya hazırlandığımız bu saatlerde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her zorluğu birlikte göğüslediğimiz kardeşlerim başta olmak üzere, köklü tarihsel ve kültürel bağlarla bağlı olduğumuz Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki soydaşlarıma ve tüm insanlığa yeni yılın sağlık, refah ve mutluluk getirmesini dilerim”.