İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütü sadece akıllarını karıştırmamış, vicdanlarını da söküp almış

Soylu "Dün Van depremi nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizi istismar etmeye çalışan malum partinin yöneticileri devletin orayı sahipsiz bıraktığını ifade ediyor. Terör örgütü sadece akıllarını karıştırmamış vicdanlarını da söküp almış" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Dün Van depremi nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizi istismar etmeye çalışan malum siyasi partinin yöneticileri, Van depreminde devletin orayı sahipsiz bıraktığını ifade ediyorlar. Terör örgütü sadece akıllarını karıştırmamış, vicdanlarını da söküp almış." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, 3 Kasım Salı günü, İstanbul Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin tahliye planı tatbikatının ilk adımının gerçekleştirileceğini bildirdi.

ABD Büyükelçiliğinin uyarısı

Bakan Soylu, "Bir duyuruyu paylaşmanın diplomatik bazı gereklilikleri söz konusudur. ABD Büyükelçiliği usul, erkan ve adaptan yoksun bir davranışı ortaya koymuştur." diye konuştu.

Soylu, ABD Büyükelçiliğinin uyarısına ilişkin "Elbetteki istihbari bir takım değerlendirmeler söz konusu olabilir ama alınacak kararları kendi internet sitesinden duyurmak gibi bir başka ülkeyi töhmet altında bırakabilecek bir davranış yakışır bir davranış değildir." dedi.

PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in Türkiye'ye getirilmesi

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"(PKK'lı terörist Ferhat Tekiner), 6 aydır takip ettiğimiz bir teröristi. 6 aydır Türkiye'ye getirebilmek için öze bir çaba sarf ettik. Sadece getirilmeyi sonuç olarak görmüyoruz. Canlı yakaladığımızda daha iyi sonuçları sökebilme kabiliyetine sahibiz."