  • BIST 1.093
  • Altın 460,621
  • Dolar 7,0098
  • Euro 8,3161
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 pozitif vaka

İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Hatay Baro Başkanı Dönmez’ açıklaması

»
İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Hatay Baro Başkanı Dönmez’ açıklaması
İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Hatay Baro Başkanı Dönmez’ açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, polisle yaşadığı kimlik polemiğinin ardından gözaltına alınan Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez ile ilgili "4 saat gözaltında tutulması iddiası yanıltıcıdır" dedi. Çataklı, Dönmez'in karakola 21.45'te getirildiğini ve 00.50'de çıktığını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez’in gözaltına alınmasıyla ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.

"Hatay Baro Başkanının, savcı kararı olmadan karakolda 4 saat gözaltında tutulması iddiası yanıltıcıdır" diyen Çataklı, Dönmez'in karakola 21.45’te getirildiğini ve 00.50’de çıktığını ifade etti. 

'Gözaltı uygulanmamıştır'

Çataklı, Dönmez'in karakola 3 avukatla birlikte geldiğini ve karakol amirinin odasında bu kişilerle hazırlık yaptığını belirterek, "5 sayfa yazılı ifade vermiştir. Karakolda kendisine gözaltı uygulanmamıştır. Hatay baro başkanının hem salgınla mücadele hem de genel güvenlik için polislere tavrını ve açıklamalarını şiddetle kınıyoruz" dedi. 

Ne olmuştu?

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, İskenderun ilçesinde bir lokantada 29 Temmuz akşamı polislerle arasında geçen kimlik kontrolü tartışmasının ardından gözaltına alınmıştı.

Kimliğini sorgulamak isteyen polise dayanağını soran Dönmez, çıkan tartışmanın ardından karakola götürülmüştü.

Polisin “Biz devletiz kanunsuz iş yapmayız” diyerek gözaltına aldığı Dönmez ile polislerin birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olmuştu.

Uygulamaya Türkiye Barolar Birliği ve birçok barodan tepki gelmişti.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 127 General Ve Amirale Yeni Görev05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:15
  • Süleyman Soylu duyurdu: En yoğun koronavirüs denetimi yarın başlıyor05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:09
  • Tarihçi Prof. Dr. Salim Gökçen: "Çözümden yana olmayan Yunanistan, Batı'nın şımarık çocuğu"05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:36
  • İşkence Komitesi'nden Erdoğan'a çağrı: Kötü muameleyi durdur05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:02
  • Çavuşoğlu: Lübnan'daki patlamada 6 Türk vatandaşı yaralandı05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:05
  • TSK’nın yurt dışındaki en fazla askeri 40 bin asker ile KKTC’de05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:50
  • Usta Oyuncu Üstün Asutay Hayatını Kaybetti05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:28
  • Tatar, Erdoğan ile görüşecek05 Ağustos 2020 Çarşamba 08:26
  • Gökhan Özoğuz: Hiçbir zaman hiçbir iktidarın veya muhalefetin sanatçısı olmadım, olmayacağım04 Ağustos 2020 Salı 16:27
  • Ankara Tabip Odası: Yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu, günlük pozitif Covid-19 vaka sayısı 1000’e yaklaştı04 Ağustos 2020 Salı 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti