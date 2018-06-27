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İçişleri Bakanlığı'ndan kayıp çocuklarla ilgili açıklama!

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İçişleri Bakanlığı'ndan kayıp çocuklarla ilgili açıklama!

İçişleri Bakanlığı'ndan kayıp çocuklarla ilgili açıklama geldi. İçişleri, Erzurum'da kaybolan Sedanur'un bulunduğunu, Ankara'da kaybolan Eylül olayının aydınlatıldığını açıkladı. Eylül'ü kaçırdığından şüphelenilen kişinin üzerinde bulunan kan lekesiyle Eylül'ün ailesinden alınan DNA ve saç örneklerinin bire bir uyuştuğu anlaşıldı. Şu sıralarda tutuklanan zanlının evinin önünde arama çalışmaları sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan kayıp çocuklarla ilgili açıklama geldi. İçişleri: Erzurum'da kaybolan Sedanur bulundu, Ankara'da kaybolan Eylül olayı aydınlatıldı. Öte yandan Leyla ve Yasin'in bulunması için ek 20 personel görevlendirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan 4 kayıp çocuktan; Erzurum'dan kaybolan S.Ç. bulunmuş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan E.Y. olayı aydınlatılmıştır. Ağrı'da kaybolan L.A. ve Konya'da kaybolan Y.Ş.'nin bulunması için İçişleri Bakanlığı'nca halihazırda arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personel görevlendirilmiş olup, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir."

EYLÜL'ÜN KAYBOLMASIYLA İLGİLİ ŞÜPHELİNİN EVİNDE HAREKETLİLİK
Soruşturma kapsamında ifadesinde çelişkili bilgiler veren komşu tutuklandı. Komşu U.K.'nın olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını Ankara Polatlı'ya götürdüğü ortaya çıkmıştı. 

Küçük Eylül'ün kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin evinin bahçesinde hareketlilik yaşanıyor. Eylül'ü kaçırdığından şüphelenilen kişinin üzerinde bulunan kan lekesiyle Eylül'ün ailesinden alınan DNA ve saç örneklerinin bire bir uyuştuğu anlaşıldı. Şu sıralarda tutuklanan zanlının evinin önünde arama çalışmaları sürüyor.

Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıkmış bir daha haber alınamamıştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan kayıp çocuklarla ilgili açıklama geldi. İçişleri: Erzurum'da kaybolan Sedanur bulundu, Ankara'da kaybolan Eylül olayı aydınlatıldı. Öte yandan Leyla ve Yasin'in bulunması için ek 20 personel görevlendirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan 4 kayıp çocuktan; Erzurum'dan kaybolan S.Ç. bulunmuş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan E.Y. olayı aydınlatılmıştır. Ağrı'da kaybolan L.A. ve Konya'da kaybolan Y.Ş.'nin bulunması için İçişleri Bakanlığı'nca halihazırda arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personel görevlendirilmiş olup, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir."

EYLÜL'ÜN KAYBOLMASIYLA İLGİLİ ŞÜPHELİNİN EVİNDE HAREKETLİLİK

Soruşturma kapsamında ifadesinde çelişkili bilgiler veren komşu tutuklandı. Komşu U.K.'nın olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını Ankara Polatlı'ya götürdüğü ortaya çıkmıştı. 

Küçük Eylül'ün kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin evinin bahçesinde hareketlilik yaşanıyor. Eylül'ü kaçırdığından şüphelenilen kişinin üzerinde bulunan kan lekesiyle Eylül'ün ailesinden alınan DNA ve saç örneklerinin bire bir uyuştuğu anlaşıldı. Şu sıralarda tutuklanan zanlının evinin önünde arama çalışmaları sürüyor.

Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıkmış bir daha haber alınamamıştı.

MİNİK LEYLA 13 GÜNDÜR KAYIP

Ağrı Bezinpane köyünde Şeker Bayramı’nın ilk günü kaybolan Leyla Aydemir’i (4) arama çalışmaları 12. günü geride bıraktı. Arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. Metruk binalar, su kuyuları, dere ve meralar didik didik arandı.

Baba Nihat Aydemir, sosyal medyada kızının bulunduğuna dair yalan ve yanlış paylaşımların yapıldığını, bunun da kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi. Valilik kriz masası tarafından oluşturulan jandarma ve Emniyet’ten deneyimli ekip Leyla’nın kaçırılma ihtimalini titizlikle araştırırken savcılık dün Leyla’nın 5 halasının ifadelerine başvurdu. Leyla’nın 5 halası ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

YASİN 814 GÜNDÜR KAYIP

Konya'nın Akören ilçesinde, 4 Nisan 2016’da evlerinin önünde oynarken kaybolan Yasin Şahin’den (8) 815 gündür haber alınamadı. Baba Yavuz Şahin, “Ağrı’da kaybolan Leyla’ya ve Ankara’da kaybolan Eylül’e çok üzüldüm. İnşallah en kısa sürede bulunurlar da aileleri bizim gibi acı çekmez. Benim oğlum da 814 gündür Kayıp . Hiçbir haber yok. Elimden geldiğince bir yerlere ulaşmaya çalışıyorum. Ne olur Yasin’imi de unutmasınlar” dedi

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SEDANUR'DAN İYİ HABER

Erzurum'da 10 Haziran’da kursa gitmek için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Sedanur Çelik’in (17) ailesi, kızlarının hayatından endişe ediyordu. Sedanur Çelik'in erkek arkadaşı ile İzmit’e gittiği ortaya çıktı.

Kayıp haberleri üzerine annesini cep telefonu ile arayan Sedanur'un, "Ben iyiyim. Sizi çok özledim" dediği öğrenildi.

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