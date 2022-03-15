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İhale Yasası Kapsamındaki İşlere Teklif Vermeyecekler

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Müteahhitler kamu ihalelerine olası fiyat artışlarının yansıtılmasına olanak verecek düzenleme yapılmadığından dolayı katılmama kararı aldı
İhale Yasası Kapsamındaki İşlere Teklif Vermeyecekler

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri kamu ihalelerine katılan müteahhitler ile dün toplantı yaptı. Toplantıda, Kamu ihale Yasası kapsamındaki işlere teklif verilmemesi yönünde görüş birliğine varıldı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, konuya ilişkin açıklamasında; KTİMB olarak Başbakan Faiz Sucuoğlu ile yapılan görüşmelerde, dövizde olan tırmanışı dikkate alarak müteahhitlerin korunabilmesine yönelik fiyat farkı uygulamasının gerçekleşeceği ve ihale teknik şartnamelerinde belirtileceği sözü alınmasına rağmen hali hazırda çıkılan ihalelerde bunun gereğinin yapılmadığını kaydetti.

Birim fiyat listelerinin ısrarla güncellemeyerek mağduriyetin sürekli hale geldiğini aktararak bu şartlarda hiçbir ihaleye katılmama kararı alındığını belirtti.

İnşaat sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte derin ekonomik krizler içerisinden geçtiğini söyleyen Cafer Gürcafer, kontrol edilemeyen piyasaların sektörü çalışamaz, iş yapamaz, teklif hazırlayamaz durumda bıraktığını ifade etti.

Bazı üst düzey bürokratların ise bu koşullar karşısında umursamaz bir duruş sergilediğini aktaran Gürcafer, bunun kabul edilebilecek bir seçenek olmadığını sözlerine ekledi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Planlama İnşaat Dairesi’nin Yapı işleri Birim Fiyat listesinin en son yayınlanma tarihi 30.11.2021’dir. 

KTİMB’nin koşullar nedeniyle yapmış olduğu piyasa çalışmasına göre 04.03.2022 tarihli birim fiyat çalışmasına göre bazı kalemlerde dahi inanılmaz artışlar görülmüştür. Buna göre iki takvim tarihi arasında bile tüketici fiyatlarında %291, çalışanlar asgari ücret yatırımlarında %41, akaryakıt fiyatlarında %62, döviz fiyatlarında %11, elektrik fiyatlarında %175, alüminyum fiyatlarında %40, ısı yalıtım malzemelerinde %55, betonarme malzeme işlerinde %64, artış olduğu ve rakamların sürekli değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir.

KTİMB olarak Başbakan Faiz Sucuoğlu ile yapılan görüşmelerde, dövizde olan tırmanışı dikkate alarak müteahhitlerin korunabilmesine yönelik fiyat farkı uygulamasının gerçekleşeceği ve ihale teknik şartnamelerinde belirtileceği sözü alınmasına rağmen hali hazırda çıkılan ihalelerde bunun gereğinin yapılmamış olması, birim fiyat listelerini ısrarla güncellemeyerek mağduriyetin sürekli hale gelmesi nedeniyle, bu şartlarda Kamu ihale Yasası kapsamındaki işlere teklif verilmemesi yönünde görüş birliğine varıldı.”

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