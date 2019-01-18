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İHA'nın görüntüsü askerin vizörüne inecek

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TSK'nın kabiliyetlerinin artırılmasında "artırılmış gerçeklik" teknolojisinden yararlanılacak.
İHA'nın görüntüsü askerin vizörüne inecek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) muharebe kabiliyetlerinin artırılması amacıyla zırhlı araçlar, mayın ve el yapımı tespit çalışmaları, meskun mahal muharabesi ve bakım-onarım alanlarında "artırılmış gerçeklik" teknolojisinden yararlanılacak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Artırılmış Gerçeklik Projesi'nin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bu doğrultuda, SSB tarafından, artırılmış gerçeklik konusunda sektörde yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmek, ihtiyaç makamının taleplerinin yerli ve milli imkanlarla karşılanma durumunu belirlemek ve bu teknoloji ile TSK’nın mevcut kabiliyetlerinin ileriye taşınması için bilgi ve önerileri toplamak amacıyla bilgi istek dokümanı yayımlandı.

Artırılmış Gerçeklik Projesi'yle, zırhlı araç personelinin, muhabere sahasında intikal eden ve yol güzergah araması icra eden piyade ve istihkam sınıfı personeli ile meskun mahalde muharebe harekatına katılan personelin durumsal farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

Proje ile ayrıca mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) tespiti ve imha timlerince (METİ) icra edilen faaliyetler ile muharebe hizmet desteği kapsamında bakım-onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

5 sistem tedarik edilecek

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki fiziksel ortamın, bilgisayar aracılığıyla oluşturulan duyusal girdilerle canlı, dinamik ve gerçek zamanlı hissedilip yaşanmasını sağlayan ve gelecekte birçok alanda kullanılacağı öngörülen bir kavram olarak öne çıkıyor.

Bu teknolojide, kullanıcının durumsal farkındalığının kuvvetlendirilerek hedef, mekan, yapı ya da obje ile alakalı daha fazla bilgiye sahip olunması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, zırhlı araç komutanı ve/veya personeli ve METİ Timi ve/veya yol mayın/EYP araması icra eden personel için ve meskun mahalde muharebe kapsamında kullanılacak Artırılmış Gerçeklik Sistemi ile bakım-onarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir adet hava, bir adet kara platformu için toplamda 5 adet Artırılmış Gerçeklik Sistemi tedarik edilmesi planlanıyor.

İHA'nın görüntüsü personelin vizöründe

Artırılmış Gerçeklik Projesi ile komuta kontrol bilgi sistemlerinden alınan ve harekat ortamından ihtiyaç duyulan bilgilerin proje kapsamında belirtilen personelin koruma başlığına monte vizöre aktarılması ve arzu edildiği takdirde insansız hava araçlarından veya başka video kaynaklarından aktarılan gerçek görüntülerin sahadaki personelin vizörüne aktarılması sağlanacak.

Bunlara ilave olarak proje kapsamında belirlenecek hava ve kara platformlarının bakım ve onarım prosedürlerinin personelin artırılmış gerçeklik gözlüğüne ve/veya tabletine aktarılması mümkün olacak.

Projenin, TSK personelinin muharebe sahasında durumsal farkındalığının artırılmasına, bakım-onarım faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına önemli katkı sağlayacağı belirtiliyor.

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