İki İspanyol tavernası dünyanın en eski restoranı unvanı için savaşıyor

Dünyanın en eski restoranı olarak bilinen Sobrino de Botin, şimdi kendisinden bile daha eski olduğunu öne süren bir başka Madrid tavernasının meydan okumasıyla karşı karşıya.

İspanya’da, “dünyanın en eski işletmesi” unvanı için yarışan iki köklü meyhane arasındaki tarihi rekabet, Shakespearevari bir sahneyle yeniden canlanıyor.

Madrid’deki Sobrino de Botin, Guinness Dünya Rekorları tarafından “dünyanın en eski restoranı” unvanıyla tescillenmiş durumda. 1725 yılında kurulan ve Plaza Mayor’un hemen yakınında yer alan bu tarihi mekan, odun ateşiyle çalışan fırını, değişmeyen menüsü ve zamanın ötesine ulaşan atmosferiyle tanınıyor.

Truman Capote ve F. Scott Fitzgerald gibi edebiyat devlerini ağırlayan Botín, Ernest Hemingway’in 'Güneş de Doğar' (The Sun Also Rises) romanında ölümsüzleşti. Yazar, burayı “dünyanın en iyi restoranlarından biri” olarak tanımlamıştı.

1987 yılında Guinness rekoruna layık görülen restoran, bu yıl başında 300 yıllık kesintisiz hizmetini kutladı.

Madrid’in eteklerinde yer alan rustik taverna Casa Pedro da bu tarihi rekabette iddialı bir oyuncu. Kral I. Juan Carlos ve şimdiki hükümdar VI. Felipe gibi konukları ağırlamış olan aile işletmesi, köklerinin 18. yüzyılın başındaki İspanya Veraset Savaşı’na dayandığını savunarak, Botin’den daha eski olabileceğini öne sürüyor.

“‘Evet, 1702’den beri buradayız’ dediğinizde ama bunu kanıtlayamadığınızda gerçekten sinir bozucu oluyor,” diyor Casa Pedro’nun sekizinci kuşak işletmecisi Irene Guinales. “Logomuzda ‘Casa Pedro, 1702’den beri’ yazıyor, biz de ‘Lanet olsun, hadi bunu kanıtlamaya çalışalım’ dedik.”

Guinales ailesi bu iddiayı desteklemek için bir tarihçi tuttu. Şimdiye dek restoranın en az 1750’den bu yana faaliyet gösterdiğini belgeleyen kayıtlar bulundu. Ancak aile, köklerini 1702 yılına dayandıran kanıtları bulmak için araştırmayı sürdürüyor.

Soru hala yanıt bekliyor: İki restoran da “dünyanın en eskisi” unvanını nasıl talep edebiliyor?

Guinness sözcüsü Kylie Galloway, bu iddianın arkasındaki sürecin oldukça katı olduğunu belirtiyor. Yalnızca başvuru sahiplerine sunulan özel yönergeler; restoranın yıllar boyunca kesintisiz hizmet verdiğini gösteren somut kanıt ve belgeler talep ediyor.

Sobrino de Botin’in üçüncü kuşak sahibi Antonio Gonzalez’e göre, Guinness’in en çok önem verdiği kriterlerden biri, restoranın aynı isimle ve aynı lokasyonda faaliyet göstermesi. Botin’in kapılarını kapattığı tek dönem ise —tıpkı rakibi Casa Pedro gibi— pandemi süreci.

Bu katı kurallar, kuruluşu 1686’ya dayanan Paris’teki Le Procope gibi daha da eski restoranların Guinness listesine girememesi anlamına geliyor.

Ancak yarışa sürpriz bir rakip daha katılıyor: Roma’nın tarihi merkezindeki La Campana. Vicolo della Campana’da yer alan lokanta, kendi yayınladığı tarihçeye ve menüsünde yer alan belgelerine dayanarak 500 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini iddia ediyor. Sahipleri, gerekli belgeleri Guinness’e sunmak üzere hazırladıklarını açıkladı.