İki kişi ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi

Bakanlar Kurulu, kamu düzeni ve güvenliği gerekçesiyle iki kişiyi yasaklı göçmen ilan ederek KKTC’ye girişini yasakladı. Karar, 18 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, kamu düzeni ve güvenliği gerekçesiyle iki kişiyi yasaklı göçmen ilan ederek KKTC’ye girişini yasakladı. Karar, 18 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, Rusya uyruklu Alexander Ufimtsev (d. 11.10.1960) ile Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Sebile Elif Sucuğ (d. 16.04.2004), kamu düzeni, yönetsel düzen veya genel ahlakı tehdit edecek şekilde hareket etme olasılıkları bulunduğu; ayrıca halk arasında veya devlete karşı düşmanlık yaratabilecek faaliyetlerde bulunabilecekleri gerekçesiyle “Yasaklı Göçmen” ilan edildi.

Resmi Gazete’de yer alan açıklamada, söz konusu kişilerin Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi uyarınca yasaklı göçmen kapsamına alındığı belirtildi. Karar, ilgili güvenlik raporları ve değerlendirmeler ışığında alındı.