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“İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs”tan Lute’a mektup

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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs’tan verilen bilgiye göre, heyet Spehar ile ara bölgedeki Lefkoşa Havalimanı'ndaki BM ofisinde yer aldı.
“İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs”tan Lute’a mektup

“İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs”, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ı ziyaret ederek, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Lute’a iletmek üzere “bölünmüşlüğün iki yanında yer alan sivil toplumun temel beklentileri”ni sundu.

 İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs’tan verilen bilgiye göre, heyet Spehar ile ara bölgedeki Lefkoşa Havalimanı'ndaki BM ofisinde yer aldı.

 Heyet, ziyarette, adaya gelişinden memnuniyet duydukları Lute’un Kıbrıs sorunu konusundaki açmazın üstesinden gelebilmesi ve çözüm konusunda başarılı olması konusunda büyük beklentilerinin olduğunu vurguladı.

 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin “Sivil toplumun müzakere sürecine dahil edilmesi gerekliliğine” dair ifadesini memnuniyetle karşıladığını dile getiren heyet, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs’ın da bu süreçte paydaş olarak yer almasını sağlamak için Lute’un gerekli adımları atmasını istedi.

 Heyet ayrıca, Elizabeth Spehar’a, bölünmüşlüğün iki tarafından 76 örgütün imzaladığı veLute’a hitaben hazırlanan ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin çözüm sürecindeki yerini belirten bir de mektup verdi.

 BEKLENTİLER

 Mektupta, “bölünmüşlüğün iki yanında yer alan sivil toplumun temel beklentileri” şöyle sıralandı:

 “-İlgili BM kararlarında ve üst düzey anlaşmalarda belirtilen siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon.

 -Tek bir uluslararası kimlik, tek bir egemenlik ve tek bir vatandaşlık ile yeniden birleşmiş bir ada.

 -CransMontana'daki konferansa kadar olan süreçte varılan uzlaşmaların devamına dayanarak müzakerelerin yeniden başlatılması ve BM Genel Sekreterinin ortaya koyduğu çerçeveye dayalı sürecin sonuçlandırılana dek devam ettirilmesi.

 -Ön şartlar olmaksızın Guterres Çerçevesine dayalı açık tartışmaların gerçekleştirilmesi, Birleşmiş Milletler tarafından gerekli uzlaşmaya varmak için hazırlanan çalışma belgelerinin verimli bir şekilde kullanılması.”

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