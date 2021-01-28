  • BIST 1.469
  • Altın 436,349
  • Dolar 7,3717
  • Euro 8,9254
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPATLADIK!!! Pilli açıkladı: 52 yeni vaka!

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Gökyiğit:Planlı aşılanma sürdürülecek

» »
Türkiye, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 20 bin doz da Sinovac aşısı gönderdi.
İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Gökyiğit:Planlı aşılanma sürdürülecek

Türkiye, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 20 bin doz da Sinovac aşısı gönderdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC’ye getirildi. Uçak, sabah saatlerinde Ercan Havalimanı’na indi.

Ercan Kargo bölümüne teslim edilen aşılar hemen ardından İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin Lefkoşa’daki Merkez Deposu’na aktarıldı. 20 bin doz aşıyı teslim alan İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Ayşe Gökyiğit, BRT’ye yaptığı açıklamada, aşıların soğuk zincir kırılmadan KKTC’ye sevk edildiğini belirterek, kargoyu teslim almalarının ardından da bunun teyidi için ilk olarak gösterge kontrolü yaptıklarını söyledi.

Ülkeye aşı sevkiyatının devam edeceğini ifade eden Gökyiğit, halkın bu konuda endişeye kapılmamasını planlı aşılamanın sürdürüleceğini belirtti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harmancı: Gelin bir olalım ve bu işi birlikte başaralım28 Ocak 2021 Perşembe 14:10
  • Yusuf Karal vefat etti28 Ocak 2021 Perşembe 14:08
  • Tatar:“Guterres, Annan Planı sürecinde Kıbrıslı Türkler için bir haksızlık olduğunu söyledi”28 Ocak 2021 Perşembe 13:40
  • Meclis Genel Kurulu Toplandı… Bütçe Maratonunun Bugün Tamamlanması Bekleniyor28 Ocak 2021 Perşembe 13:37
  • En fazla yağış nereye düştü?28 Ocak 2021 Perşembe 13:36
  • Pilli: Aşılamalara devam edeceğiz28 Ocak 2021 Perşembe 13:33
  • Yasak Bölgede 2.5 KG uyuşturucuyla yakalandı28 Ocak 2021 Perşembe 13:26
  • KKTC'de yakalanan FETÖ imamı Türkiye'ye götürüldü28 Ocak 2021 Perşembe 13:26
  • KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Türkiye'ye getirildi28 Ocak 2021 Perşembe 13:25
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugün toplanıyor28 Ocak 2021 Perşembe 13:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti