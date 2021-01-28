İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Gökyiğit:Planlı aşılanma sürdürülecek

Türkiye, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 20 bin doz da Sinovac aşısı gönderdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC’ye getirildi. Uçak, sabah saatlerinde Ercan Havalimanı’na indi.

Ercan Kargo bölümüne teslim edilen aşılar hemen ardından İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin Lefkoşa’daki Merkez Deposu’na aktarıldı. 20 bin doz aşıyı teslim alan İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Ayşe Gökyiğit, BRT’ye yaptığı açıklamada, aşıların soğuk zincir kırılmadan KKTC’ye sevk edildiğini belirterek, kargoyu teslim almalarının ardından da bunun teyidi için ilk olarak gösterge kontrolü yaptıklarını söyledi.

Ülkeye aşı sevkiyatının devam edeceğini ifade eden Gökyiğit, halkın bu konuda endişeye kapılmamasını planlı aşılamanın sürdürüleceğini belirtti.