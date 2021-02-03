İlçeler arası geçiş negatif PCR testiyle yapılacak!

İlçeler arası giriş çıkışların durdurulmasına karar verilmiştir. Bu süreçte ilçeler arası görev yapan polis, sağlık, yaşlı bakım merkezleri, özel laboratuvarlar, itfaiye, sivil havacılık, elektrik kurumu, belediyeler, bankalar ve muhasebeciler, ithalat ve ihracatta izin makamı olan ticaret ve sanayi odaları ile bu alanda zaruri olan nakliye, sigorta şirketleri, sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanlarının hizmetlerine devam edeceği nedenle kişilerin çalıştıkları kurumun en üst amirinden alacakları görev belgesi ile giriş çıkışlarını sürdürebileceklerdir. (Basın çalışanları hariç) Ancak belirtilen yerlerde görev yapan kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca bu süreç içerisinde Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı Dairelerin, En üst ita Amirinin belirleyeceği ve izin vereceği minimum personel ile görevlerine devam etmesi uygun görülmüştür. İlçeler arası göreve gelecek kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

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