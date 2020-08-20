  • BIST 1.122
  • Altın 452,750
  • Dolar 7,2940
  • Euro 8,6313
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması: Spekülasyonlara kulak asmayın

»
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını duyurduğu 'müjde'ye ilişkin, "Lütfen spekülasyonlara kulak asmayın" dedi.
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması: Spekülasyonlara kulak asmayın

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını duyurduğu 'müjde'ye ilişkin, "Lütfen spekülasyonlara kulak asmayın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 'Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını söyledi.

Erdoğan'n açıklayacağını duyurduğu 'müje'denin Zonguldak açıklarında bulunan doğalgaz rezervi olduğu öne sürüldü.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise 'spekülasyonlara kulak asmayın' uyarısı yaptı.

​Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz" dedi.

fa-001.jpg

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van Gölü'ne 'yüzen otel' projesi onaylandı!20 Ağustos 2020 Perşembe 14:00
  • İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması: Spekülasyonlara kulak asmayın20 Ağustos 2020 Perşembe 13:55
  • İzmir'de muhtarlara dağıtılan Atatürk büstü olay tartışmalara neden oldu!20 Ağustos 2020 Perşembe 13:20
  • "Düğünde gelin ve damat dahil 100 kişi koronavirüs kaptı"20 Ağustos 2020 Perşembe 12:16
  • KKTC üzerinde sanal bahis oynatan çeteye operasyon20 Ağustos 2020 Perşembe 10:51
  • Google, Türkiye'de ofis açıyor20 Ağustos 2020 Perşembe 10:41
  • Süleyman Soylu, askerin tecavüzünün gündem olmasından rahatsız20 Ağustos 2020 Perşembe 10:24
  • Azeri mafya lideri Salifov Antalya'da öldürüldü20 Ağustos 2020 Perşembe 10:10
  • Dönmez: “Kimse yetki alanlarımıza göz dikmesin, Yunanistan isterse müzakere edebiliriz”20 Ağustos 2020 Perşembe 08:24
  • Adana'da dizi setine polis baskını: Çatışma sahnelerini gerçek sandılar20 Ağustos 2020 Perşembe 07:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti