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“İlim, Bilim, Dürüstlük” Vaat Etti

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Ulusal Birlik Partisi Kurultayı öncesi Başkan adaylarından Faiz Sucuoğlu ‘manifestosunu’ açıkladı. Kaynak: “İlim, bilim, dürüstlük” vaat etti
“İlim, Bilim, Dürüstlük” Vaat Etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayı öncesi Başkan adaylarından Faiz Sucuoğlu ‘manifestosunu’ açıkladı.

Sucuoğlu, bu amaçla bir basın toplantısı düzenledi.

“Adaylığımı kamuoyuyla paylaşıyorum” diyen Sucuoğlu, UBP başkanlığına “gençlik idealleri” çerçevesinde talip olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, “ilim, bilim ve dürüstlük” vaat etti.

“Biz” olma anlayışı içinde olacaklarını belirten Faiz Sucuoğlu, kalkınma tarihi yazacaklarını söyledi.

UBP’nin Kurultayı 31 Ekim’de yer alacak; şu ana dek Faiz Sucuoğlu ile birlikte Hasan Taçoy, Ünal Üstel, Nazım Çavuşoğlu ve Oğuz Dursun başkan adaylığını açıkladı.

Sucuoğlu, basın toplantısında manifestosunu da okudu, üretime dayalı ekonomi modeline dikkat çekti.

Hedeflerini 5 ana başlıkta toplayan Sucuoğlu, özellikle dürüstlüğü, şeffaflığı, katılımcılığı öne çıkarttı, ayrıştırıcı olmayacaklarını söyledi.

Sucuoğlu, Türkiye ile sıkı işbirliğini söylerken, “Kıbrıs’taki Türk askeri varlığını ve Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünü tartışma konusu yapmayacaklarını” da sözlerine ekledi.

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