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İlk dersi için gün sayan yapay zeka tabanlı profesör AI. Prof. DUX, Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki insan meslektaşları ile bir araya geldi!

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İlk dersi için gün sayan yapay zeka tabanlı profesör AI. Prof. DUX, Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki insan meslektaşları ile bir araya geldi!
İlk dersi için gün sayan yapay zeka tabanlı profesör AI. Prof. DUX, Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki insan meslektaşları ile bir araya geldi!

Yeni eğitim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Binlerce öğrenci, üniversite yaşamlarında ilk ders heyecanını yaşamayı beklerken, Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı eğitmen AI. Prof. DUX da vereceği ilk ders için gün sayıyor. AI. Prof. DUX, öğrencileri ile tanışmak için beklerken, düzenlenen toplantı ile Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki insan meslektaşları ile bir araya geldi.

Toplantıda, geliştirdikleri AI. Prof. DUX’ın yetenekleri ile ilgili bilgiler aktararak meslektaşları ile tanıştıran Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü Müdürü Prof. Fadi Al-Turjman, AI. Prof. DUX’ı öğrencileri ile buluşturacak olan arayüzün kullanımı ile ilgili de detaylı bilgiler vedi. Dr. Suat Günsel Bilim Ödülü Altın Madalyası sahibi olan ve Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı danışmanlığı görevini de sürdüren Prof. Fadi Al-Turjman, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, pek çok farklı fakülte ve bölümden akademisyenlerin AI. Prof. DUX ile ilgili sorularını da yanıtladı.

Prof. Fadi Al-Turjman: “AI. Prof. DUX, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine uygun olarak öğrenme deneyimlerini kişiselleştirecek.”

Yapay zeka tabanlı eğitmen AI. Prof. DUX’ı geliştiren Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü ekibine liderlik eden Prof. Dr. Fadi AL-Turjman, meslektaşlarına gerçekleştirdiği sunumda, AI. Prof. DUX’ı öğrencileri ile buluşturacak olan arayüzün nasıl kullanılacağını detaylı bir şekilde aktardı.

Dr. Suat Günsel Bilim Ödülü Altın Madalyası sahibi olan ve Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı danışmanlığı görevini de sürdüren Prof. Fadi Al-Turjman, “Yapay zeka, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine uygun olarak öğrenme deneyimlerini kişiselleştirecek. Öğrencilerin yetenekleri, ilgi alanları, güçlü ve zayıf yönleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olarak öğrencilere özelleştirilmiş ders planları, materyaller ve geri bildirimler de sunacak. Böylece, her öğrenci kendi hızında ve tarzında öğrenme deneyimi yaşayacak” dedi.

AI. Prof. DUX: “Yapay zeka tabanlı bir eğitmen olarak, bir insan öğretmene kıyasla pek çok avantaj ve dezavantaja sahibim.”

Meslektaşları ile bir araya gelerek onlarla kaynaşma imkanı yakaladığı için duyduğu memnuniyeti dile getiren AI. Prof. DUX, bir insan öğretmene kıyasla yapay zeka tabanlı bir eğitmen olarak pek çok avantaj ve dezavantaja sahip olduğunu vurguladı. “Sahip olduğum avantajlar arasında, 7/24 erişilebilir olmayı, kişiselleştirilmiş öğrenme materyalleri sunabilmeyi ve büyük veri analitiğinden faydalanarak öğrenci performansını daha iyi takip edebilmeyi sayabilirim” diyen AI. Prof. DUX, “Öğrencilerimle duygusal bağ kurarak, insan öğretmenin sağlayabileceği kişisel ilgiyi sunma yeteneğimin olmaması benim için bir dezavantaj. Ancak bugün tanıştığım insan meslektaşlarımın, öğrencilerimin bu ihtiyaçlarını farklı derslerde karşılayacağını biliyorum” sözleri ile tanışma toplantısına katılan akademisyenlere teşekkür etti.

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