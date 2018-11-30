İlkşen Varoğlu Atik’e büyük onur

Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su ekibinde yer alan ve şu anda KKTC Milli Eğitim Daire Başkanlığı görevini de yürüten İlkşen Varoğlu Atik, Türkiye’nin uluslarararası alanda tek ödül veren kurumu olan Tiyatro Gazetesi’nin 5.’sini bu yıl düzenlediği Anadolu Tiyatro Ödülleri Organizasyonu’nda tarafından büyük onura layık görülerek “Sanata Evet” dalında ödül aldı.

Bu yıl, 25 Kasım Dünya’da Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamı nedeniyle ödüllerin tamamının kadın sanatçılara verildiği organizasyonda ödül töreni Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Ödülü Tamer Levent’ten aldı

Gülriz Sururi, Suna Keskin, Ayşen Guruda ve Zeynep Oral gibi duayen tiyatro sanatçılarının “Yaşam Boyu Onur Ödülü” aldığı organizasyonda, Tiyatro Su oyuncularından İlkşenVaroğlu Atik de “Sanata Evet” ödülünü Türkiye’nin usta aktörlerinden, yazar, yönetmen ve tiyatrocu Tamer Levent’in elinden aldı.

Atik “Büyük gurur”

Aldığı ödülle ilgili kısa bir açıklama yapan İlkşenVaroğlu Atik “Müthiş ustalar ve sanatçıların arasında böyle bir ödülü almak benim için büyük bir onur oldu. Hele ki Tamer Levent gibi bir ustanın elinden almak daha büyük bir ayrıcalıktı. Beni bu ödüle layık gören bütün seçici kurula ve organizasyon sahiplerine, tiyatro sevdalılarına kalbimden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ulusal ve uluslararası alanda ödül veren tek kurum

Türkiye genelinde kırka yakın temsilciği ve aylık beş bine ulaşan baskı sayısıyla sahne sanatlarına yoğun bir katkı sunan Tiyatro Gazetesi, Anadolu tiyatrosunun da sesi, soluğu olma yolunda çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye, Makedonya, Kosova, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere iki yüz elli tiyatro sanat emekçisini ödüllendiren Tiyatro Gazetesi’nin kategori ödül listesinde bu yıl Azerbaycan ve KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sanatçılar da yer alıyor. Türkiye’nin sınırları aşarak yurtdışındaki sanatçıları da kucaklayan ödülleriyle Tiyatro Gazetesi, ulusal ve uluslararası alanda ödül veren tek kurum olma özelliğini sürdürüyor.