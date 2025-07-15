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İmamoğlu: Bir daha asla 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak, yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız

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İmamoğlu: Bir daha asla 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak, yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız
İmamoğlu: Bir daha asla 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak, yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız

23 Mart'tan beri Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "Bu ülkede bir daha asla 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak, bir an önce, kurumlar ve kurallar ülkesi olmak, demokrasiyi eksiksiz sağlamak zorundayız" dedi.

Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu, 15 Temmuz'un yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşım yaptı. 

İmamoğlu'nun ifadeleri şöyle:

"15 Temmuz, bu toprakların gördüğü en karanlık gecelerden biridir. Gazi Meclis’in bombalandığı, vatandaşın üzerine tankların yürütüldüğü o gece milletimiz, siyasi görüşü ne olursa olsun yan yana geldi, birleşti. Canı pahasına demokrasiyi savundu, darbecilere geçit vermedi.

O gece kurulan güçlü demokrasi cephesi, halkın iradesinin hiçbir güç tarafından esir alınamayacağını tüm dünyaya gösterdi. Ama maalesef, devlet içinde yıllarca korunup kollanan, özenle büyütülen bu yıkıcı yapıya ilişkin bir özeleştiri bile yapılmadı.

Bu ülkede bir daha asla 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak, bir an önce, kurumlar ve kurallar ülkesi olmak, demokrasiyi eksiksiz sağlamak zorundayız. Bir an önce, yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız.

15 Temmuz’da, demokrasiye sahip çıkarken şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." 

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