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İmamoğlu Çağlayan'a sevkedilecek: CHP'den Saraçhane'de buluşma çağrısı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alınması sonrası emniyet sorgusu tamamlandı. Sevkedileceği Çağlayan Adliyesi'nde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
İmamoğlu Çağlayan'a sevkedilecek: CHP'den Saraçhane'de buluşma çağrısı

İmamoğlu, bugün "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) polislerine ifade verdi.

İmamoğlu'nun ifadesi yaklaşık beş saat sürdü.

Buradaki İfadesinde İmamoğlu, meclis üyeliği listelerinde yer bulan isimlerin Yüksek Seçim Kurulu tarafından değerlendirilmiş olması gerektiğini savundu:

"2022 yılında tespit edildiği söylenen insanların 2024 yılında ki bu listelerde görülmesi halinde müdahale edilmesi ve çıkartılması gerekirken AK partinin İstanbul 'da ve 26 ilçede kaybettiği seçimden yaklaşık 7 ay sonra başlatılan soruşturma süreci ile meclis üyelerinin bahsi geçen ve terör örgütü olduğu ifade edilerek örgüte üyelik suçlarından yasal işlem başlatıldı.

"Bu işlemi bir kasıtlı itibarsızlaştırma süreci olarak görüyorum. Ya YSK görevini yapmamıştır. Ya da yürütülen soruşturmalar hakkaniyetli değildir."

İBB'ye kayyum atanması sonucu doğurabilecek bu soruşturma, CHP ve DEM Parti arasında, 2024 yerel seçimlerinde izlenen "kent uzlaşısı" stratejisine dayanıyor.

DEM Parti bu strateji çerçevesinde batı illerindeki bazı seçim bölgelerinde aday çıkarmadı.

İmamoğlu, bu noktadaki suçlamaya "Kent Uzlaşısı bana değil şu anda Türkiye'nin mevcut siyasi gündeminde hükümetli yoğun diplomasi içerisinde bulunan DEM parti yöneticilerine sorulmalıdır" yanıtını veriyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu soruşturmada tutuklu yargılanıyor.

İBB yetkililerinin yaptığı son bilgilendirmeye göre İmamoğlu, saat 19.30 civarı Çağlayan'a götürülecek.

Adliye önündeki Habertürk muhabiri 30'dan fazla TOMA aracının alanda olduğunu aktarıyor.

CHP, Saraçhane için 20:30'da buluşma çağrısı yaptı.

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: 'Sizlere minnet duyuyorum'

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından 22 Mart'ta paylaşım yapıldı.

İmamoğlu'nun imzasıyla yapılan paylaşımda "Sizlere minnet duyuyorum, milletimiz kendisine ait olan her şeye yürekten sahip çıkıyor" denildi.

Paylaşımda ayrıca 23 Mart'ta yapılması planlanan CHP cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılması çağrısı yapıldı ve "Tüm vatandaşlarımızı, bu büyük coşkunun bir parçası olmaya davet ediyorum" ifadeleri kullanıldı.

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