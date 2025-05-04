"İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasaydı tutuklanmazdı"

MetroPOLL Araştırma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olup olmamasının etkisinin vatandaş nezdindeki algısını araştırdı.
28 ilde 8-12 Nisan tarihleri arasında toplam 1202 kişi ile gerçekleştirilen anketi araştırma şirketinin yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından paylaştı. Ankette katılımcılara, “Sizce Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasaydı tutuklanır mıydı?” diye soruldu.
Sonuçlara göre, yüzde 56,8 “hayır” yanıtını verirken, yüzde 30,7 “evet” yanıtını verdi. Fikri olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 12,5.
AKP’li seçmen ağırlıklı olarak İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasaydı da tutuklanacağını düşünürken, MHP’li seçmende iki görüş arasındaki fark daha az olduğu görüldü.
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