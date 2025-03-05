İmamoğlu diploma soruşturmasıyla ilgili ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, üniversite diploması ile ilgili usulsüzlük iddialarına yönelik bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi.

Halk TV'ye göre, İmamoğlu, Savcılığa verdiği ifadede, "Bir rapor hazırlanmış ve bu rapor esas alınarak hakkımda suçlama yöneltilmiştir. Bugün burada ifade vermesi gerekenler o raporu hazırlayanlardır. Avukatlarım bu konuda suç duyurusunda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İmamoğlu hakkında 1990 yılında yaptığı yatay geçiş başvurusuyla ilgili "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun ifade vermesi gereken 26 Şubat 2025 tarihi, kamu görevi nedeniyle ifade veremeyeceğini belirtmesi ve mazeret dilekçesi sunması üzerine değiştirilmişti.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, konuyla ilgili YÖK raporunu hazırlayan beş kişi hakkında ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'', ''görevini kötüye kullanma'' ve ''iftira'' dahil farklı suçlar kapsamında 3 Şubat'ta suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.