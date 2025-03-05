İmamoğlu diploma soruşturmasıyla ilgili ifade verdi

Halk TV'ye göre, İmamoğlu, Savcılığa verdiği ifadede, "Bir rapor hazırlanmış ve bu rapor esas alınarak hakkımda suçlama yöneltilmiştir. Bugün burada ifade vermesi gerekenler o raporu hazırlayanlardır. Avukatlarım bu konuda suç duyurusunda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İmamoğlu hakkında 1990 yılında yaptığı yatay geçiş başvurusuyla ilgili "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun ifade vermesi gereken 26 Şubat 2025 tarihi, kamu görevi nedeniyle ifade veremeyeceğini belirtmesi ve mazeret dilekçesi sunması üzerine değiştirilmişti.
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, konuyla ilgili YÖK raporunu hazırlayan beş kişi hakkında ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'', ''görevini kötüye kullanma'' ve ''iftira'' dahil farklı suçlar kapsamında 3 Şubat'ta suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.
Avukatları Ekrem İmamoğlu'nun Kuzey Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş başvurusuyla ilgili "hileli veya hukuka aykırı bir davranışı" olmadığını savunuyor.
4 Mart'ta bir basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan "Ortada sahtecilik olmadığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) raporu ile kanıtlanmışken kendisinin ifadeye gitmek zorunda bırakılmasını yargı tacizi olarak görüyoruz" dedi.
İmamoğlu'nun avukatı YÖK raporunda Girne Amerikan Üniversitesi'nin tanınırlığının 1993 yılında YÖK tarafından karara bağlandığının belirtildiğini hatırlattı.
Pehlivan, 1993'ten önce mezun olan ve daha sonra YÖK tarafından denklik verilen iki kişinin belgelerini paylaşarak bu iddiayı "çürüttüklerini" öne sürdü.
"Herkes için yasal olan İmamoğlu'na gelince mi yasak oluyor?" diye sorduktan sonra, "Zaten Sayın İmamoğlu'nu ilgilendiren yatay geçiş işleminde tanınma ve denklik şartı yoktur. Tanınma, yatay geçiş için şart değildir. Tanınma denklik için şart değildir. Denklik de yatay geçiş için şart değildir. O dönemde de şart değil bu dönemde de şart değil" diye ekledi.
Ne olmuştu?
İmamoğlu hakkında, "lisans diplomasının sahte olduğu" yönündeki ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda 22 Şubat'ta soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun "lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında" ve Yüksek Öğrenim Kurulu'nca hazırlanan rapor ile "diplomanın sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine" soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu'na açılan yeni soruşturmayla ilgili olarak "Bu, İmamoğlu'ndan ne kadar korktuklarını gösteriyor" dedi.
Erzincan'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "Ekrem İmamoğlu'nu yenmek için beş tane siyasi yasak davası açtılar. Yetmedi, altıncıyı diplomayla yapıyorlar. Ama Altı Ok kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak" dedi.
İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 23 Mart'ta yapacağı ön seçim için başvuruda bulunan tek aday oldu.
1994'te İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olan İmamoğlu'nun buraya Girne Amerikan Üniversitesi'nden yatay geçişiyle ilgili usulsüzlükler olduğuna dair iddialar dile getirilmişti.
Bunun üzerine İBB Tekzip hesabı, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının görselini paylaşmıştı.
Soruşturmanın ardından İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu'nun diplomasının iptalini istediği iddiasını 26 Şubat'taki sosyal medya paylaşımı ile yalanlamıştı.
Ongun, X'ten yaptığı paylaşımda "Savcılık üniversiteden konuyla ilgili belgeleri talep etmiştir" ifadelerini kullandı.
Ongun, başka bir paylaşımda iddianın Hürriyet yazarı Nedim Şener tarafından ortaya atıldığını öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı:
"Başsavcılığın da yalanladığı bu şahısla ve benzerleriyle ilgili olarak, kamuoyunu alenen yanıltmaya dönük yazılar ve yargıya müdahaleye dönük faaliyetler nedeniyle hukuki hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz."
Nedim Şener, 26 Şubat'ta Hürriyet'te yayımlanan köşe yazısında "Savcılık soruşturmayı genişletirken hem YÖK hem de İstanbul Üniversitesi'ne, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali için yazı yollamış" ifadelerini kullanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da basına yansıyan açıklamalarında iptal talebinde bulunmadıklarını, üniversiteden soruşturmayla ilgili belgeleri talep ettiklerini söyledi.
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.
İmamoğlu'nun avukatları 26 Şubat'ta Saraçhane'de bir basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan İmamoğlu'nun avukatlarından Adem Sözüer, yatay geçişiyle ilgili "hileli veya hukuka aykırı bir davranışı" olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"İlan olmuş başvurmuş. Daha sonra fakülteye başlamış, derslere devam etmiş, sınavları başarıyla geçmiş. Diplomasını almış, yüksek lisansını almış. O zaman bu nasıl oluyor da Ekrem İmamoğlu bakımından bir ceza, savcılık soruşturması haline geliyor?"
Sözüer, İmamoğlu'na yönelik soruşturmanın temelinde olan YÖK raporunu incelediğini ve raporda İmamoğlu'nun koşulları sağladığının belirtildiğine dikkat çekti:
"O halde Ekrem İmamoğlu'nun soruşturulacak, ceza hukuku meselesi yapacak, ceza hukuku sorumluluğu doğuracak hiçbir durum yok ki bu savcılık meselesi yapılıyor."
'YÖK'ün siyasi saiklerle devreye sokulduğunu düşünüyoruz'
İmamoğlu'nun avukatlarından Mehmet Pehlivan da İmamoğlu'nun diplomasına yönelik iddiaların ilk olarak 2019 yerel seçimlerinden sonra ortaya atıldığını hatırlattı ve şunları kaydetti:
"Bugün yeni bir tartışma gibi ısıtılıp kamuoyu gündemine sokulan bu konu, siyasi saiklerle YÖK'ün devreye sokulduğunu düşündüğümüz bir duruma evrilmiştir" diye konuştu.
Pehlivan, İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecinde geçerli olan kriterlerin İstanbul Üniversitesi tarafından 1982'de Resmi Gazete'de yayınlanan ilgili yönetmelik baz alınarak uygulandığına dikkat çekti ve şunları ekledi:
"Bu kriterler tüm üniversitelere geçişte aynı. Üniversite bu kriterleri tutturamayanlara torpil yapamaz yani."
Pehlivan, İmamoğlu'nun ÖSYM puanı yetmediği halde yatay geçiş yaptığı iddiasıyla ilgili de konuştu.
İmamoğlunun avukatı, yatay geçiş başvuru şartlarında puan kriteri bulunmadığını söyledi.
Pehlivan ayrıca İmamoğlu'nun dönemin İstanbul Üniversitesi rektörüyle görüştüğü iddialarını da yalanladı ve "birbirini hiç tanımayan iki kişinin gece yarısı buluştuğu iddia edildi, hukuki haklarımızı kullanacağız" diye konuştu.
Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaya dair belgesinde İmamoğlu'nun neden ifadeye davet edildiğinin yazılmadığını belirtti:
"Normalde böyle bir davet olduğunda kanuna göre neyle suçlandığınız yazılıyor. Burada 'yürütülmekte olan bir soruşturma, şüpheli olarak gelin' [deniyor].
"Burada bir fiilin söylenmesi lazım ama bir suç tespit edilemediği için olacak anlaşılan, 'yine de çağıralım' demişler."
Dervişoğlu: Diploma denince akla Erdoğan geliyor
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da İmamoğlu'na yönelik 'diploma' iddiaları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalara göndermede bulunarak "Diploma denince akla zaten Tayyip Erdoğan geliyor" dedi.
Partisinin İzmir Teşkilat Buluşması'nda konuşan Dervişoğlu, "Tayyip Erdoğan da bazen siyasi aklını mı yitiriyor diye endişe ediyorum. Çocuğunuzun diplomasını gördüğünüzde Tayyip Erdoğan'ın bir diplomasının olmaması durumu gelmiyor mu aklınıza geçmişte?.. Diploma denince akla zaten Tayyip Erdoğan geliyor. Kimse bana diplomamı sormuyor" diye konuştu.
Dervişoğlu, "Şimdi de başkalarının diplomalarının üzerinden bir tartışma yaşansın, siyaset bir oyun kursun, herkes de iktidarın kurduğu oyunun peşinden gitsin. Biz oluşturdukları yapay gündemlerle meşgul olmayacağız" diye devam etti.
İmamoğlu hakkındaki diğer davalar neler?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sözleri nedeniyle de soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında kabul edilen iddianamede İmamoğlu "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermekle" suçlanıyor ve 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması ve siyasi yasak talep ediliyor. Davanın ilk duruşması 11 Nisan'da görülecek.
İmamoğlu hakkında, CHP davalarında yer aldığını söylediği bilirkişi hakkındaki sözleri nedeniyle açılan başka bir soruşturmada da "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla da 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.
Ayrıca kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen ve 2019'a kadar uzanan davanın yanı sıra, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı (2014-2019) dönemindeki bir ihale nedeniyle açılan bir dava ve Kasım 2024'te İBB'nin bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin başlatılan bir soruşturma da var.
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