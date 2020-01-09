İmamoğlu: Erdoğan'ı ikna ederim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin iptali konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna edebileceğini söyleyerek "Bu konu bizim için siyasi değil, hayati bir mesele" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerçekleştirilmesine karşı çıktığı Kanal İstanbul projesinin iptal edilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna edebileceğini söyledi.

Habertürk televizyonunda yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" programında soruları yanıtlayan İmamoğlu, "Çağırsalar hemen gidip anlatmak isterim. İkna olacağına eminim. Bu fırsatı bana vermesi gerekir. Koşa koşa da giderim" dedi.

Elindeki dosyaları ve elde ettiği bilgileri Erdoğan'la paylaşmak istediğini söyleyen CHP'li belediye başkanı, "Niye ikna edeceğimi söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'nın meseleleri çok büyük. Bugün Rusya Devlet Başkanı burada. Bir projenin bitiminde düğmeye basıldı ve bir süreç başladı. Dün, evvelsi gün yanı başımızda büyük bir çatışma meselesi var. Ne yazık ki dünya büyük bir tedirginlikle Ortadoğu'yu takip etti. Şimdi böyle bir ortamda sayın Cumhurbaşkanı'nın Kanal ile ilgili doğru bilgilerle donatılabileceği konusunda endişelerim var" dedi.

İmamoğlu, "Bu konu benim şahsi meselem değil. Kanal İstanbul meselesi bizim için asla siyasi bir mesele değil. Bizim için hayati bir mesele. Dolayısıyla İstanbul için bu hususta tümüyle hukuka dayalı bir şekilde en son noktasına kadar mücadelemizi vereceğimizi, halkımızın da yoğun şekilde eşlik edeceğini, itirazlar, mahkemeler, hukukçuların önderliğinde yapacağımızı söylüyoruz" ifadesini kullandı.