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İmamoğlu hakkındaki bilirkişi soruşturması tamamlandı, iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza

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İmamoğlu hakkındaki bilirkişi soruşturması tamamlandı, iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza
İmamoğlu hakkındaki bilirkişi soruşturması tamamlandı, iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan bilirkişi soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu hakkında “Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu“İlk kez duyacaksınız” diyerek önemli şeyler açıklayacağını işaret ettiği 27 Ocak'taki basın toplantısında, “Heybedeki turpun adı belli oldu” diyerek, bilirkişinin ismine dikkati çekmişti. Bu ismin imzası bulunan raporlardaki usulsüzlük iddialarına değinen İmamoğlu hakkında "bilirkişiyi hedef göstermek" ve "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı. İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık, hazırladığı iddianameyi, Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İddianamede, İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bilirkişinin ifadesi: Hukuksuz işe imza atmadım

İddianamede, ifadesine yer verilen bilirkişi S.B, İmamoğlu'nun açıklamalarıyla bir anda çeşitli basın yayın organları ile sosyal medyada isminin yayınlandığını, karalama kampanyasına maruz kaldığını belirtti. S.B, bugüne kadar hiçbir şekilde hukuksuz işe imza atmadığını, sadece CHP değil diğer partilere ilişkin birçok davada da bilirkişilik yaptığını ifade etti.

"Kamuoyu oluşmasını amaçladı"

İddianamede, İBB Başkanı İmamoğlu'nun basın toplantısında bilirkişinin görev aldığı bir kısım soruşturma ve kovuşturmalardan bahsettiği aktarılarak, "Dosya içerisindeki mevcut çözümleme tutanağı ile de sabit olduğu üzere bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı, bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla da İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapmakta olduğu resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığı, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği" değerlendirmesi yapıldı.

İddianamede İmamoğlu hakkında, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İmamoğlu hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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