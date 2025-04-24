İmamoğlu: Hapiste yatmak siyasetçinin mecburi hizmeti, ben mecburi hizmet görevindeyim

İmamoğlu, "Bu durumu benim babam çok iyi tanımladı. 'Hapiste yatmak, Türk siyasetçileri için bir mecburi hizmettir' diye espri yapıyor. Babamın tabiriyle ben mecburi hizmet görevindeyim” dedi.

Emekli askeri hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Üçok'un aktardığına göre İmamoğlu, "Bu durumu benim babam çok iyi tanımladı. 'Hapiste yatmak, Türk siyasetçileri için bir mecburi hizmettir' diye espri yapıyor. Babamın tabiriyle ben mecburi hizmet görevindeyim” dedi.

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, emekli askeri hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Silivri Cezaevinde yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı. Erkin'in kaleme aldığı yazıya göre; Üçok, şunları anlattı:

"Ben ilk defa yüz yüze geliyordum Ekrem beyle. Buna rağmen bana çok samimi ve gerçekten candan bir his veren gülümsemesiyle sarılarak hoş geldiniz dedi. Elinde not defteri ve kalemi ile plastik sandalyesine oturdu. İlk aklıma gelen, yanlış anlaşılmasın; ‘hapishane yaramış’ oldu. Televizyonlarda gözümüze çarpan hafif göbeği yok olmuş. Daha enerjik ve daha fit görüntüye sahip olmuş. Yüzü incelmiş ve gerçekten kısa saç yakışmış.

Hafta sonu Kandıra 2 nolu F Tipi hapishanesinde ziyaretine gittiğim, İmamoğlu’nun seçim zaferlerinde büyük katkısı olan dostu ve siyasi danışmanı Necati Özkan’ın selamını getirdiğimi söyledim.

Duygulandı, ‘maalesef asılsız iftira ve suçlamalarla, yalancı tanıkların ifadeleriyle tutuklandı’ dedi. ‘Şimdi aynı yalancı tanığı benim içinde devreye sokmuşlar. Ülkem adına üzülüyorum. Bu hukuksuzluklar vatandaşlarımızı endişelendiriyor. İnsanları çocuklarıyla, sevdikleriyle korkutarak bizlerin aleyhine yalancı tanıklık yapmaya, suç uydurmaya zorluyorlar. Ben bu insanlara yapılan tehditlere, baskılara üzülüyorum’ dedi. Ben, ‘Maalesef Türk siyasetinde, politikacıların hapse atılmaları olağan bir süreç oldu’ dedim. Gülerek ‘Bu durumu benim babam çok iyi tanımladı. 'Hapiste yatmak, Türk siyasetçileri için bir mecburi hizmettir' diye espri yapıyor, 'Babamın tabiriyle ben mecburi hizmet görevindeyim' diye konuştu. Gülüştük.

"Kararlı bir adam gördüm"

Karşımda tüm ciddiyetiyle bu ülkeyi yönetmeye kararlı bir devlet adamı gördüm. 40 yıllık devlet hizmetinden kalan içimdeki saygı duygularının yükseldiğini şaşkınlıkla hissettim. Yıllardır üstenci bir yakışıksızlıkla yönetilmenin verdiği umutsuzluğun kırılabileceğini, yeni mutlu insanların yaşadığı bir ülkenin kurulabileceğini bana hissettirmiş olması, muhtemeldir ki duygularıma hakim olmuştu.

İmamoğlu ile sevgi ve empati ağırlıklı başlangıcımız, karşımda gördüğüm sakin ve kararlı adamın konuşmalarıyla saygı ve takdir duygularına dönüşmüştü. Bu duygular ile vedalaştık. Ben şimdi sıcak yuvama, evime döneceğim. O ise kaç anahtarla kilitlendiğini unuttuğum demir kapıların ardına..."