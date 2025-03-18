İmamoğlu: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.
Böyle bir karar alma yetkileri yoktur.
Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak.
Kurtuluş Yok Tek Başına!
İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 18, 2025
Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış…
Gazeteci İsmail Saymaz;
İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasını iptal ettiğini açıkladı. İmamoğlu’nun avukatları, üniversitenin böyle bir yetkisinin olmadığını ve kararın yok hükmünde olduğunu savunuyor. https://t.co/r54ogj9wYv— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) March 18, 2025
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