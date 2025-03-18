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SON DAKİKACHP’den İmamoğlu’nun diploma iptaline sert tepki: Bu kararı tanımıyoruz

İmamoğlu: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.

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İmamoğlu: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.
İmamoğlu: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.

Böyle bir karar alma yetkileri yoktur.

Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak.

Kurtuluş Yok Tek Başına!

Gazeteci İsmail Saymaz;

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