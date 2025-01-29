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İmamoğlu: Kilit taşı çekilmiş, kumpas düzeni ortaya çıkmıştır

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladığı bilirkişiyle ilgili “Kilit taşı çekilmiş, kumpas düzeni ortaya çıkmıştır” dedi.
İmamoğlu: Kilit taşı çekilmiş, kumpas düzeni ortaya çıkmıştır

İBB başkanı, bilirkişi soruşturmasında gözaltına alınan gazetecilere ‘özgürlük’ diledi, ‘bilirkişinin açıklanmasıyla iktidarın büyük bir telaş içine girdiğini’ öne sürdü.

Saraçhane’de konuşan İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

* Bugün utanç verici basınları, gazetecilik mesleğine saldırıya dahi sesini çıkaramayan medya kuruluşlarında aynı kişiyle röportaj yayınlanıyor. Bu basın kuruluşuna ceza yok ama Halk TV’deki gazetecilere ceza vermenin gayreti içindeler.

‘Büyük kaygı ve telaş içindeler’

* Kilit taşı çekilmiş, kumpas düzeni ortaya çıkmıştır. Trilyonda bir ihtimalle olan bir kişinin Ekrem İmamoğlu ve çevresine nasıl görevlendirildiği deşifre edilmiştir. Büyük kaygı ve telaş içindeler. Bu telaşla da saldırıyorlar. Bunla da bizi yıldırabileceklerini sanıyorlar. Ama yanılıyorlar, adalete uygun düzene kurulan kadar onlarla mücadelem devam edecek.

‘Sayın bakan İstanbul’da sözün geçiyor mu geçmiyor mu?’

* Sayın bakan (Adalet Bakanı Yılmaz Tunç) tam da beklediğim cevaplar verdi. Ben de şimdi ona soruyorum; sayın bakan İstanbul’da sözün geçiyor mu geçmiyor mu? Evrakta sahtecilik yaparak bilirkişi raporu vermiş bu kişi ve bu raporu dayanak alan savcı ile hakim hakkında harekete geçecek misiniz, geçmeyecek misiniz? Sakın öyle ‘bağımsız yargı’ diye tweet atma, buna cevap ver.

‘Kime zulüm çektiriyorsunuz?’

* Umarım bu ülkenin aklı başında yargı mensuplarının teşviki, tazyikiyle bu ahlak dışı süreç sona erer ve gazeteciler özgürlüklerine kavuşur. Düşünün ya dünden beri gözaltında tutmak. Kime zulüm çektiriyorsunuz?

‘İfademi terör savcısı alacakmış, benim terörle ne işim olur?’

* Cuma ben de gidip ifademi vereceğim. İfademi terör savcısı alacakmış. Benim terörle ne işim olur? Sorulan sorulara ne söylediğini bilen biri olarak cevap verip hukuki işlemi yerine getireceğim. Cuma 10:00’da oradayım, hakkımızda hayırlısı.

 

‘Haşmetli duvarları kafalarına yıkılacak’

* Ama memleket adına çok umutluyum. Bu yanlışı yapanlar, araya kumpasçı kilit taşını yerleştirenlerden; ne kadar kilit taşı varsa onu yerinden sökecek gücü kendimde buluyorum. Çünkü gücü arkamızda milletin gücünü hissediyoruz. O kilit taşı çektiğimizde de haşmetli gördükleri duvarları kafalarına yıkılacak. Kurmak istedikleri hukuksuz düzen, o kara bulutlar ülkenin üzerinden dağılıp gidecek. Pırıl pırıl, aydınlık bir ülke var olacak. Tek yolumuz budur.

Bilirkişi soruşturması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne operasyondan sonra “(CHP Genel Başkanı Özgür) Özel, harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede” demişti.

İmamoğlu, ‘heybedeki büyük turpun’ İBB’ye ilişkin birden çok davaya atanan bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın olduğunu öne sürmüştü.

Gazeteci Barış Pehlivan, Büyükcanayakın’la konuşmuş ve söz konusu görüşmenin ses kaydı Halk TV’de yayınlanmıştı.

İstanbul başsavcılığı, Pehlivan ile Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve Seda Selek hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşat Oğuz da dahil gazeteciler gözaltında.

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