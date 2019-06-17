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İmamoğlu: O rapor Sayıştay'ın sitesinde var

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Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ile katıldığı canlı yayında gösterdiği İBB zararlarına ilişkin Sayıştay raporuyla ilgili 'sahte' iddialarına yanıt verdi. İmamoğlu, "Sayıştay Başkanlığı’nın kendi resmi web sitesinde rapor halen bulunmaktadır" dedi.
İmamoğlu: O rapor Sayıştay'ın sitesinde var

 

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ile katıldığı canlı yayında gösterdiği İBB zararlarına ilişkin Sayıştay raporuyla ilgili 'sahte' iddialarına yanıt verdi. İmamoğlu, "Sayıştay Başkanlığı’nın kendi resmi web sitesinde rapor halen bulunmaktadır" dedi.

CHP’li İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ile katıldığı canlı yayında gündeme getirdiği Sayıştay raporuyla ilgili tartışmalara yanıt verdi. İmamoğlu, raporun sahte olmadığını, Sayıştay’ın resmi web sitesinde bulunduğunu açıkladı.

İmamoğlu’nun açıklamasında, Ekim 2018’de yayımlanan raporla ilgili şöyle denildi: “Belirtilen konular Sayıştay’ın seçim sürecinin başlamasının hemen öncesinde, Ekim 2018 tarihinde açıklanan 2017 yılına ait İBB, İSKİ ve İETT Denetim Raporlarına dayanmaktadır. Bazı basın organlarında çıkan sahte iddiası tamamen saçmadır. Sayıştay Başkanlığı’nın kendi resmi web sitesinde rapor halen bulunmaktadır. Raporda kamu zararına ve usulsüz işlemlere ilişkin; taşınmaz kayıtlarının tutulmaması, ihale kanununa aykırı işlem yapılması, belediyenin yapması gereken tahsilatları yapmaması, İSKİ’nin bankalardan lüks araç temin etmesi gibi birçok husus bulunmaktadır.”

Zarar hesabının belirtilen kalemler üzerinden hesaplandığı söylenen açıklamada hesap tablosu da paylaşıldı.+

SAYIŞTAY: 2018 VE 2019 DENETİMİ HENÜZ YOK

Sayıştay’ın 23 Mayıs 2019’daki açıklaması bugün yeniden gündeme geldi. Sayıştay’ın 23 Mayıs’taki açıklamasında, “Sayıştay Raporları dayanak gösterilmek suretiyle, 2014 ve 2019 yılı karşılaştırılarak bazı belediyelerin zarar ve borçlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmeler içeren maksatlı ve gerçekle bağdaşmayan haberlere yer verilmiş. 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır’’ denilmişti. 

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