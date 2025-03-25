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İmamoğlu protestoları devam ediyor: Saraçhane'de 'boykot' çağrısı damga vurdu

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İstanbul, Ankara ve İzmir'de gösteri ve toplantıların yasaklanmasına, bazı yollar ve durakların kapatılmasına rağmen protestocular sokaklara döküldü.
İmamoğlu protestoları devam ediyor: Saraçhane'de 'boykot' çağrısı damga vurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çarşamba günü şafak baskınıyla gözaltına alınıp tutuklanması sonrası başlayan protestolar altıncı gece de devam etti. Protestolara İBB önündeki boykot çağrısı damga vurdu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de gösteri ve toplantıların yasaklanmasına, bazı yollar ve duraklar kapatılmasına rağmen protestocular sokaklara döküldü.

İstanbul'da akademik boykot çağrısı yapan üniversite öğrencileri Beşiktaş'ta toplanarak kentteki eylemlerin merkezi haline gelen Saraçhane'ye doğru yürüdü.

Boykot çağrısı

Saraçhane'de ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasında boykot çağrısı öne çıktı.

Kalabalıktan gelen 'boykot' çağrılarına cevap veren Özel şunları söyledi: ''Dün dedim ki kanal kanal bakın. Kim veriyorsa baş tacı, kim vermiyorsa artık onların kanallarını izlemeyin, reklamlarını izlemeyin dedim. Dün biz bunu söyleyince hiç vermeyen ikisi, ekranı bölmüş ikiye, ortaya sizi koymuş, iki yana yorumcuları koymuş; ha vermiş, ha vermemiş... Biz diyeceğiz ki biraz daha izleyeceğiz. Birazdan boykota gelip onların firmalarının adını söyleyeceğiz. Ama şimdi bakıyoruz bu gece ne yapacaklar diye... Ben önemli şeyleri söylerken o kanallar verirlerse ne âlâ, vermezlerse dibi görecekler! Parayı senden benden kazanan, seyircisi yüzde 70'i bizden olan o iki merkez kanal düşünedursun...''

Özel daha sonra boykot için isim de verdi: ''Kahvenin her türlüsünü severim; Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab'den içmeyin! Kampüste Espressolab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar.''

'ETS, Demirören, Ülker...'

Özel daha sonra şunları da ekledi: ''Kitap almak icap ettiğinde insanın ayağı bazen D&R'a gidiyor. Aman ha oraya uğramıyorsunuz. Boykot için çok liste dolaşıyor. Bazı yandaş şirketler yalancı listeler dolaştırıyor. Onun için siz bizim ağzımıza bakın.

İdefix diye bir şey artık yok. İstiklalde Demirören AVM var biliyorsunuz değil mi? Artık karşı kaldırımından geçin. Kilim Mobilya'yı evinize sokmayın. Gençler Ülker diyor. Bu da gençlerin talebidir. Benzin alınacaksa dünya kadar istasyon var. Ama artık Türk Petrol diye bir istasyon yok. Milangaz'dan Likidgaz'dan almayın. Milli Piyango'dan, Misli.com'dan uzak durun. Kartalkaya'da küçücük bebeleri yakan otel var ya. O otel yanarken denetlemeleri yapmayıp utanmadan sıkılmadan ona buna iftira atan, hala istifa etmeyen turizm bakanı var ya. Bayram geliyor. Uçak bileti ETS'den sakın ha. Otobüs bileti de. Otele motele ETS'den sakın ha. ETS'yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok. Bir tek ricam. Bu şirketlerin çalışanlarının hiçbir günahı yok. Onlara ilişilmeyecek hatta dayanışma gösterilecek. Televizyon da aynı şekilde.''

CHP lideri ayrıca bazı televizyon kanallarına da yarına kadar süre verdi.

Ankara

Ankara'daki eylemler ise altıncı gününde büyük katılımla sürdü. Ankara'da polislerin Güvenpark'a geçişi kapatması nedeniyle beş gündür parkta toplanan eylemciler, Ziya Gökalp caddesi üzerinde bir araya geldi. Protestoyu takip eden gazeteciler eylemlerin başlangıcından bu yana Ankara'daki en büyük kalabalığın toplandığını bildirdi.

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