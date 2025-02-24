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İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında 5 Mart'ta ifade verecek

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"Sahte lisans diploması" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında ifade verecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun ifade tarihi değişti. Mazeret dilekçesi sunan İmamoğlu, 5 Mart Çarşamba günü ifade verecek.
İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında 5 Mart'ta ifade verecek

"Sahte lisans diploması" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında ifade verecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun ifade tarihi değişti. Mazeret dilekçesi sunan İmamoğlu, 5 Mart Çarşamba günü ifade verecek.

İmamoğlu hakkında, "lisans diplomasının sahte olduğu" yönündeki ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun ifade vermesi gereken 26 Şubat 2025 tarihi, kamu görevi nedeniyle ifade veremeyeceğini belirtmesi ve mazeret dilekçesi sunması üzerine değiştirildi.

İmamoğlu, 5 Mart Çarşamba günü "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla ifade verecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun "lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında" ve Yüksek Öğrenim Kurulu'nca hazırlanan rapor ile "diplomanın sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine" soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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