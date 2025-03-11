İmamoğlu'na şimdi de salon engeli... CHP'den sert tepki: Karar siyasi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde 12 Mart’ta kente gelecek olan İmamoğlu’nun programına yer bulunamamasına tepki gösteren ve kararın siyasi olduğunu söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, “Maçlar bahane edilerek tarafımıza salon tahsis edilmemiştir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu’nun 12 Mart Çarşamba günü Kastamonu’da yapacağı ziyaret öncesinde yaşanan mekan krizi gündem oldu.

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne kapalı spor salonu için yapılan başvurunun reddedildiğini duyurdu.

'MAÇLAR BAHANE EDİLEREK TARAFIMIZA SALON TAHSİS EDİLMEMİŞTİR'

Baltacı, paylaşımında, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, 12 Mart Çarşamba günü ilimizi ziyaret edecek ve hemşehrilerimizle kucaklaşacaktır. Bu kapsamda parti yöneticilerimiz Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile irtibata geçmiş ve bu buluşma için kapalı spor salonu tahsis edilmesini istemiştir. Ancak parti yöneticilerimizin tüm girişimleri sonuçsuz bırakılmış, maçlar bahane edilerek tarafımıza salon tahsis edilmemiştir” ifadelerini kullandı.

Salon tahsisinin engellenmesini eleştiren Baltacı, kararın siyasi saiklerle alındığını öne sürerek, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi emanet ettiğimiz, cumhuriyetimizin değerli bir kurumunun siyasi saik gözeterek vermiş olduğu bu kararı Kastamonulu hemşehrilerimin vicdanına emanet ediyorum” dedi.

Kastamonu’daki programın yer değişikliğiyle devam edeceğini belirten Baltacı, Ekrem İmamoğlu’nun 12 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Kuzeykent Pazar Yeri’nde vatandaşlarla bir araya geleceğini duyurdu. Bütün Kastamonuluları bu buluşmaya davet eden Baltacı, yaşanan sürecin halkın takdirine bırakıldığını ifade etti.Baltacı'nın paylaşımı şu şekilde:



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, 12 Mart Çarşamba günü ilimizi ziyaret edecek, hemşehrilerimizle kucaklaşacaktır. Bu kapsamda parti yöneticilerimiz Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile irtibata geçmiş ve bu buluşma için kapalı spor salonu tahsis edilmesini istemiştir. Ancak parti yöneticilerimizin tüm girişimleri sonuçsuz bırakılmış, maçlar bahane edilerek tarafımıza salon tahsis edilmemiştir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi emanet ettiğimiz, cumhuriyetimizin değerli bir kurumunun ‘siyasi saik’ gözeterek vermiş olduğu bu kararı Kastamonulu hemşehrilerimin vicdanına emanet ediyorum. Sayın İmamoğlu’nu 12 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Kuzeykent Pazar Yeri’nde ağırlayacağız. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz.