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İmamoğlu'na 'Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı' soruşturması

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Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne girerken ellerini arkadan bağladığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. İmamoğlu'ndan, HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ettiği için de ifade istendi.
İmamoğlu'na 'Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı' soruşturması

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın bugünkü köşesinde yazdığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma iddiası İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından doğrulandı. İçişleri Bakanlığı, İmamoğluna türbeye elleri arkasında bağlı girdiği için ve HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ettiği için hakkındaki soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Barış Pehlivan 'İmamoğlu'nun suçlanan elleri' başlıklı yazısında Ekrem İmamoğlu'na geçen yıl İstanbul’un Fethi’nin 567. yıldönümü etkinlikleri sırasında Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne girerken ellerini arkadan bağladığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldığını belirtti. Pehlivan şu ifadeleri kullandı: 

 "Bugünlerde nereye baksak benzer sözleri duyuyoruz: Kanunsuz emir, hukuksuz talimat, suç olmayan fiil... Her gün garipsiyor, baskılanıyor, öfkeleniyoruz.  Ama çıta yükselmeye devam ediyor. O halde, sorayım: Elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezindiniz diye hakkınızda soruşturma açılır mı? Açılmışı var... Bundan tam bir yıl önceydi.  İstanbul’un Fethi’nin 567. yıldönümüydü. Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde bir anma töreni düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılımcılar arasındaydı.  Bilmeyenler olabilir; Fatih’in eşi Gülbahar Hatun’un türbesi de aynı avludaydı. İşte, hazır olun... 

İmamoğlu’nun o türbenin dışında yürürken ellerini arkasından bağlaması İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi. İnsan inanmakta zorlanıyor ama bakanlığın onayıyla Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi. Ve geçen hafta şu suçlamayla Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi istendi: '2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet’e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddiası...'  Sahi, yürürken bağlanan eller mi suçluydu, onlara suç yazan bağlı eller mi?"

Barış Pehlivan'ın köşe yazısının ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun da soruşturmayı doğruladı.

Ongun, "Cumhuriyet Gazetesi’nde Barış Pehlivan imzalı köşe yazısında belirtilen bilgiler ne yazık ki DOĞRUDUR. Niyet okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir soruşturma hazırlığı için Başkanımızın ifadesi istenmiştir" ifadesini kullandı. 

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA SORUŞTURMAYI DOĞRULADI

İçişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin olarak, "Bize gönderildi. Dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor." açıklamasını yaptı.

Çataklı konuya ilişkin olarak, "İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir işlemi bu. İstanbul Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, sayın İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili. Bu iddialara üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. Dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ: İŞİMİZE BAKALIM

Ekrem İmamoğlu, soruşturma haberi ve İçişleri Bakanlığı açıklamasından sonra Twitter hesabından attığı mesajda "Biz işimize bakalım" notuyla 'Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ni paylaştı.

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA AÇILMADI, İZİN İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada İmamaoğlu hakkındaki şikayetler nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istendiği, ancak halen açılmış bulunan herhangi bir soruşturma bulunmadığı belirtildi. Açıklama şöyle: 

"Cumhuriyet Başsavcılıklarının elektronik posta adresleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üğzerinden ulaşan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Fatih Sultan Mehmet Han Türbesini ziyareti sırasında saygısızlık yaptığına ve HDP belediye başkanlarını ziyaret ederek görevini kötü kullandığına" yönelik ihbarlar kayda alınmıştır. Akabinde ilgilinin kamu görevlisi olması nedeniyle yasal zorunluluk gereğince (4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun) İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma açılması için izin istenmiştir. 

 

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