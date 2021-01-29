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İmamoğlu'ndan CHP'li vekillerin istifasıyla ilgili açıklama: Bu 3 kişilik bir hareket

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İBB Başkanı İmamoğlu, üç CHP'li vekilin istifası için 'Şu anda bu partide siyaset yapan ben ve benim gibi milyonlarca insana hakaret. Bu 3 kişilik bir hareket' yorumunu yaptı.
İmamoğlu'ndan CHP'li vekillerin istifasıyla ilgili açıklama: Bu 3 kişilik bir hareket

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in CHP'den istifasına ilişkin Halk TV'de açıklamalarda bulundu.

İstifalara üzüldüğünü ve "böyle bir dönemde anlamlı bulmadığını" belirten İmamoğlu "Pişman olacaklarını şimdiden görüyorum" dedi.

"CHP’nin temel değerleri ve ana ilkeleri var" diyen İmamoğlu "Bu değerler ve bu değerlerin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığını her zaman gösteren bir siyasi parti ve ortam yaratmış olması. Bu değerleri bahane edip partiden ayrılıyorum demek, şu anda bu partide siyaset yapan ben ve benim gibi milyonlarca insana hakaret. Bu 3 kişilik bir hareket" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin parti kuracağı ve bazı CHP'li milletvekillerinin bu partiye geçeceğine dair iddialar hakkında ise İmamoğlu "Umarım kurmaz ama kendi takdiridir. Umarım siyasi anlamdaki yol haritasını yine CHP’de devam ettirir. Elbette ki partimizin kurallarına, disiplinine uygun bir şekilde" dedi.

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