  • BIST 9557.82
  • Altın 4254.216
  • Dolar 39.3225
  • Euro 45.6546
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADipkarpaz’da bayramda çevreye Zarar Verenlere Tepki

İmamoğlu'ndan kritik karar! Duruşmaya katılmayacak

»
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının yarınki 'bilirkişi davası' duruşmasına katılmayacağı öğrenildi.
İmamoğlu'ndan kritik karar! Duruşmaya katılmayacak

Silivri Cezaevi'nde yaklaşık 2 buçuk aydır tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta yaptığı "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek. Kamuoyunda "bilirkişi davası" olarak bilinen duruşma Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda yapılacak.

İMAMOĞLU KATILMAYACAK

Ekrem İmamoğlu ve avukatları yarınki duruşmaya katılmama kararı aldı.

Yapılan açıklamada soruşturmalarda yaşanan hukuksuzlukları dile getirmesi nedeniyle açılan davanın yarınki ilk duruşması hukuka aykırı usullerle Silivri’ye alındığı için İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının duruşmaya katılmayacağı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturmalarda yaşanan hukuksuzlukları dile getirmesi nedeniyle açılan davanın yarınki ilk duruşması *hukuka aykırı usullerle Silivri’ye alındığı için* İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya *KATILMAYACAKTIR."

ÖZGÜR ÇELİK: KARARIN ARKASINDAYIZ

 

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de söz konusu karara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

Çelik, açıklamasında şunları söyledi:

“Uzun süredir türlü hukuksuzluk yaşıyoruz. Kişiye özel keyfi uygulamaların yeni örneği, Ekrem Başkanımızın 12 Haziran'da görülecek duruşma yerinin, 24 saat kala değiştirilmesi oldu. Ekrem Başkanımız ve avukatlarının ortak kararı bu keyfi uygulamaya tepki olarak duruşmaya katılmamak olmuştur. Bizler de bu kararın arkasında duracağız. Bu keyfiyeti meşrulaştırmamak adına duruşmaya katılmayacağız. Yarın Silivri'de yapılacak destek buluşması da bu kapsamda iptal edilmiştir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • AKP kurucusu Çelik: Türk tipi başkanlık Türkiye'ye yaramamıştır; İmamoğlu'nun yargılanma şeklini doğru bulmuyorum06 Haziran 2025 Cuma 21:30
  • 5 belediye başkanı tutuklandı04 Haziran 2025 Çarşamba 09:46
  • Özgür Özel'den kurultay davası çıkışı: Atatürk’ün partisini ne kayyıma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz!03 Haziran 2025 Salı 18:34
  • Türkiye’de Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı03 Haziran 2025 Salı 10:42
  • İBB’ye 5. Dalga operasyonu: Gözaltındakiler adliyeye sevk edildi; 1 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest03 Haziran 2025 Salı 09:43
  • İBB'ye 5. dalga operasyon | CHP'de "kriz planı" devrede; Özgür Özel'den mitinglere devam kararı31 Mayıs 2025 Cumartesi 13:41
  • Birinci parti yine değişmedi: Makas çok büyük30 Mayıs 2025 Cuma 11:28
  • Özgür Özel, bugünü işaret etmişti: 'Ahtapot'u açıklıyor.. Ahtapot'da KKTC de var...27 Mayıs 2025 Salı 14:30
  • İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan soruşturma başlatıldı27 Mayıs 2025 Salı 11:59
  • Son anketten çarpıcı sonuçlar: Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer; ilk sırada sürpriz var!26 Mayıs 2025 Pazartesi 09:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti