İmamoğlu’ndan Miting Çağrısı: “Zulmedenler Gidecek, Millet Kazanacak”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla halkı mitinglere katılmaya davet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla halkı mitinglere katılmaya davet etti.

Samsun’dan başlatılan yürüyüşün ülkenin dört bir yanına yayılacağını vurgulayan İmamoğlu, “Bizi eksiltebileceklerini sanıyorlar ama milyon milyon çoğalıyoruz” dedi.

İmamoğlu, her hafta sonu farklı bir ilde, hafta içi ise İstanbul'un çeşitli ilçelerinde mitingler düzenleyeceklerini belirterek, yurttaşları bu buluşmalara katılmaya çağırdı.

Açıklamasında “Zulmedenler gidecek, millet kazanacak” ifadelerine yer veren İmamoğlu, toplumsal birlik ve mücadele vurgusu yaptı.

İstanbul ve diğer illerdeki mitinglerin takvimi ve detaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.