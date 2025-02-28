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İmamoğlu’ndan Öcalan’ın PKK çağrısına: Değerli buluyoruz ancak sorumluluk tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır

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İmamoğlu’ndan Öcalan’ın PKK çağrısına: Değerli buluyoruz ancak sorumluluk tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır
İmamoğlu’ndan Öcalan’ın PKK çağrısına: Değerli buluyoruz ancak sorumluluk tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, PKK'nın lideri Abdullah Öcalan’ın PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması gerektiği çağrısını değerli bulduklarını söyledi. “Terörü bitirecek, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir” diyen İmamoğlu, “Ancak, sorumluluk sadece tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır” diye ekledi.

İmamoğlu, “Hep birlikte, geçmişin acılarından ders çıkararak, ortak geleceğimizi barış içinde inşa etmek zorundayız” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi" çağrısı yaptığı PKK'nın lideri Abdullah Öcalan, aylardır beklenen çağrıyı yaparak, PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması gerektiğini açıkladı. Öcalan'ın çağrısında "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihî sorumluluğunu üstleniyorum" ifadeleri yer aldı. Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısına ek olarak gönderdiği "Bu perspektifi ortaya koyarken, şüphesiz, pratikte silahların bırakılması ve PKK'nin kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir" notu da okundu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

“Terörü bitirecek, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz. Ancak, sorumluluk sadece tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır. Türkiye’nin gerçekten demokratik, insan haklarına ve hukuka uygun ilkelerle yönetilmesi asıl meseledir. Cumhuriyet fikri tam da bunu tarif eder; koşulsuz tüm yurttaşlarını kapsar ve kucaklar. Hep birlikte, geçmişin acılarından ders çıkararak, ortak geleceğimizi barış içinde inşa etmek zorundayız. Özgür ve demokratik bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

 

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