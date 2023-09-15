İmamoğlu'ndan Özgür Özel'in başkan adaylığına destek açıklaması
İşte açıklama;
CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum.
CHP değişirse Türkiye değişir.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 15, 2023
Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum.#DeğişiminYüzyılı #YüzyılınDeğişimi #ÖzgürÖzel #CHP @eczozgurozel
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