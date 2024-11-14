İmamoğlu’ndan "soruşturma" açıklaması: Bu pespaye hallerine üzülüyorum, vız gelir tırıs gider!

"Bu kadar önemli meseleler varken, niye sahte beka meseleleriyle uğraşılıyor? Gerçek beka sorunu, gençliğin başını öne eğdiğinizde ortaya çıkıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine yönelik açılan konser soruşturmalarına tepki gösterdi. İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte kendilerine yönelik itibar suikastlarına maruz kaldıklarını belirterek, "Bu pespaye hallerini üzülerek, biraz da gülerek izliyorum, vız gelir tırıs gider" dedi.

"Sahte meselelerle uğraşılıyor"

3. Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda işsizlik verilerine değinen İmamoğlu, Türkiye'nin gerçek sorunlarına dikkat çekti. Genç işsizlik oranının yüzde 17.1 olduğunu ve genç kadın işsizlik oranının daha da vahim bir durumda, yüzde 24 olduğunu ifade etti. İmamoğlu, "Bu kadar önemli meseleler varken, niye sahte beka meseleleriyle uğraşılıyor? Gerçek beka sorunu, gençliğin başını öne eğdiğinizde ortaya çıkıyor," şeklinde konuştu.

"Vız gelir tırıs gider"

İBB Başkanı, medya kuruluşlarının Türkiye'nin gerçek sorunlarını ele almadığına ve safsatalarla halkı gerçek sorunlardan uzaklaştırmaya çalıştığına yönelik eleştirilerde bulundu. İmamoğlu, konser harcamaları üzerinden gündem yaratma çabalarına karşılık, "Bahsettikleri 1 yıllık ya da 1 konserlik rakam, bir uçağın tek uçuşunun maliyeti kadar değil. Ankara'da Mansur Başkanımıza, İstanbul'da bize yönelik bu itibar suikastlarını üzülerek, biraz da bu pespaye hallerini gülerek izliyorum. 5.5 yıldır gün geçmeden yapılan bu itibar suikastlarını göğüsleme konusunda son derece idmanlıyım. Vız gelir tırıs gider." ifadelerini kullandı.

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"Denetleyin ama adil olun"

İmamoğlu ayrıca, hükümetin kendilerini denetlemesi gerektiğini belirterek, "İstanbul'u ne kadar denetlediniz, Türkiye'de kendi partinize ait belediyeleri 10 senede ne kadar denetlediniz?" diye sordu ve ekledi: "Bizi denetleyin, ama adil olun. Cumhuriyet Bayramı'nda yüzbinlerce insanı bir arada gördüklerinde bunlara bir şeyler oluyor. Bunun adı düpedüz yargı tacizidir."

"Milletimiz, hafızasından silmez"

İmamoğlu, ayrıca hukuku istismar edenlerin ve adalete müdahale edenlerin yakından takip edildiğini vurgulayarak, "Milletimiz geçmişte de kendisine bu kötü uygulamaları yapan hiçbir insanı hafızasından silmemiştir. Günü geldiğinde hukuk eliyle, milletin ferasetiyle, vicdanıyla hesabını soracaktır," dedi.