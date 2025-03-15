  • BIST 10840.59
  • Altın 3522.36
  • Dolar 36.6013
  • Euro 39.7225
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAErmenistan ve Azerbaycan, barış için anlaştı

İmamoğlu'nu hapse mi atacaklar?

»
İmamoğlu: Etrafımdakileri suçlu ilan etmeye çalışacaklar, beni hapse atmaktan bile bahsediyorlar!
İmamoğlu'nu hapse mi atacaklar?

CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimine adaylığını koyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt gezileri kapsamında konuştuğu Ankara'da iktidara yüklenirken, "Ülkeyi karıştırmaya hazırlanıyorlar; '23 Mart'tan önce İmamoğlu'nun işini bitirelim' derdindeler. Beni hapse atmaktan bile bahsediyorlar" dedi. İmamoğlu, "Tüm uyduruk iddiaları bir araya getirecekler, İmamoğlu'nun etrafında toplanmış çıkar amaçlı bir örgüt icat etme çabasındalar. Hepsi tek tek denetlenmiş göz önündeki ihaleleri bahane ederek yapacaklar, etrafımdaki kişileri de kurdukları kirli hesap düzeniyle onları suçlu ilan etmeye çalışacaklar. Bunları, kendilerine maşa olarak tuttukları gazeteciler, troller bunları yazıyorlar" diye konuştu. 

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da halka seslendi "İktidarın eli kolu yargının içinde" diyen İmamoğlu, "CHP'nin birinci parti olduğu yerel seçimden beri iktidarın yargıya fazla mesai yaptırdığını" savundu. Hakkında açılan diploma soruşturmasına da atıfta bulunan İmamoğlu, "Ben, olan diplomamla ilgili savunmamı verdim, vatandaşın olmayan diplomayla ilgili tek bir sözü yok. 35 yıl önce yapılan bir geçiş ve 31 yıl önce alınan diplomayı iptal etme aklı ne biliyor musunuz? Bunların aklı yarın sizin tapunuzu elinizden alır, yarın sizin de diplomanızı alır, malınıza çöker. Bu akıl öyle bir akıl" ifadesini kullandı. 

"İktidarın eli de kolu da yargının içinde" 

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de iki ayrı hukuk geçerli. Birilerinin kanatları altındakiler en ağır suçları da işleseler yargılanmıyorlar, sorgulayan bile yok. Ama başta CHP'liler olmak üzere iktidarı eleştirenlere, hakkını arayanlara, adalet isteyenlere düşman hukuku uygulanıyor. İktidarın eli de kolu da yargının içinde. Bu durumdan şikayetçi olan hâkimler, savcılar üzgün, onlar da büyük baskı altında. O nedenle yargı ülkenin en az güvenilen kurumlarından biri. Yargıya; CHP, Türkiye'nin birinci partisi olduğu günden bu yana fazla mesai yaptırıyorlar. CHP'nin İstanbul'da 3 belediye başkanını gece karanlığında, şafak vaktinde alıp hapse attılar. Ahmet Özer'e, Rıza Akpolat'a ve Alaattin Köseler'e selam olsun. CHP, her haksızlığa uğrayan için mücadele verecek. Sandıkta yenemedikleri ve yenemeyecekleri CHP'ye diz çöktürmek istiyorlar yargı eliyle. 

Bu yargı taarruzunun altında tek bir savcı var aslında. O savcı, geçmişte de savcılık yapmıştı, bugün de yapıyor. Ergenekon davalarında... Malum savcı o günlerden bugüne türlü türlü renge boyandı. Birileri tarafından hep aldatıldı, kendisi de milleti aldattı. O günden bu yana siyasi duruşumu ben hiç değiştirmedim. Aynı malum savcıya karşı mücadele ediyorum.

"Etrafımdaki kişileri, suçlu ilan etmeye çalışacaklar"

Kamudan ihale alan Türk iş insanlarına sesleniyorum: Çok büyük bir yol açılıyor, bu hukuksuzluk son bulmazsa Türkiye'de ne bir kamu yetkili ne de hiçbir insanının başına ne geleceğini bilemeyeceği günlere gebeyiz. İmamoğlu'nun itibarını zedelemek isteyenler bana kumpas kurmak isteyenler bilsin ki, dönüşü olmayan bir yola giriyorlar. Bu tarihi uyarıyı da Türkiye'nin kalbi Ankara'dan yapıyorum, beni duysunlar. Bu hazırlıkların, bu davaların, soruşturmaların hepsi temelsiz, kanıtsız, zorlama iddialar. Tüm uyduruk iddiaları bir araya getirecekler, İmamoğlu'nun etrafında toplanmış çıkar amaçlı bir örgüt icat etme çabasındalar. Hepsi tek tek denetlenmiş göz önündeki ihaleleri bahane ederek yapacaklar, etrafımdaki kişileri de kurdukları kirli hesap düzeniyle onları suçlu ilan etmeye çalışacaklar. Bunları, kendilerine maşa olarak tuttukları gazeteciler, troller bunları yazıyorlar. Bu ülkeyi karıştırmaya hazırlanıyorlar. Önce '23 Mart'ta ön seçim olmadan İmamoğlu'nun işini bitirelim' derdindeler. 'Turbun büyüğü' diyerek heybeden, eskiden yaptıkları gibi, sözmona örgüt çıkarmak. İmamoğlu'nu, hapse atmaktan bile bahsediyorlar. Köşe yazılarında bunlar var. İmamoğlu oyun dışı kalacakmış! Burası muz cumhuriyeti değil, bu topraklarda namertlik sökmez! Siyaseten yenemiyorlar, korkutamıyorlar. Dertleri, vatan değil, kendi koltukları! 

"Bunlar yarın sizin de diplomanızı alır, malınıza çöker" 

Ortaya bir diploma meselesi attılar. Ben, olan diplomamla ilgili savunmamı verdim, vatandaşın olmayan diplomayla ilgili tek bir sözü yok. 35 yıl önce yapılan bir geçiş ve 31 yıl önce alınan diplomayı iptal etme aklı ne biliyor musunuz? Bunların aklı yarın sizin tapunuzu elinizden alır, yarın sizin de diplomanızı alır, malınıza çöker. Bu akıl öyle bir akıl. Muhalefetin elini kolunu bağlayarak koltuklarını koruma peşindeler, Ekrem ağrıları var bu adamın! Erdoğan'a karşı kimse seçim kazanamaz zannediyorlar, millet buna inansın istiyorlar, yalnızca göstermelik olan seçimlerin yapıldığı yerlerde böyle rejimler var. Zalimlikleri tavan yapmış bir ortamda o koltuktan kalkmak istemeyen rejimler var. Ama o rejimlerin devirleri bitiyor ve geride devasa sorunlar bırakıyorlar. Vatandaşlarına büyük acılar bırakıyorlar. Tarifi ve telafisi imkansız acılar kalıyor geride. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir tehlikeyle karşı karşıya. CHP'liler her ne şartta olursa olsun, boyun eğmez, doğruyu söyler. Ben de sizin yol arkadaşınız olarak yaşadığım müddetçe nerede olursam olayım, sözümü esirgemeyeceğim, geri durmayacağım." 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: İstanbul'da yürüyüşlere katılan yüzlerce kişi gözaltına alındı09 Mart 2025 Pazar 12:17
  • Erdoğan: AB'ye tam üyelik hedefimizi muhafaza ediyoruz07 Mart 2025 Cuma 17:55
  • Kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda sağ bulunan Ece Gürel hastanede hayatını kaybetti07 Mart 2025 Cuma 10:16
  • TCMB yılın ikinci faizini bugün açıklayacak06 Mart 2025 Perşembe 09:39
  • Son dakika! Özgür Özel tarih verdi: İmamoğlu resmen adayımız olacak05 Mart 2025 Çarşamba 14:35
  • İmamoğlu diploma soruşturmasıyla ilgili ifade verdi05 Mart 2025 Çarşamba 11:40
  • Türkiye'den üzen haber... Saklambaç oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek buldu05 Mart 2025 Çarşamba 10:38
  • CHP lideri Özgür Özel'den 'demokratikleşme paketi' çağrısı04 Mart 2025 Salı 17:22
  • Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 81'e yükseldi03 Mart 2025 Pazartesi 15:41
  • CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi03 Mart 2025 Pazartesi 12:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti