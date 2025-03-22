İmamoğlu'nun akşam adliyeye sevki beklenirken, CHP'den Saraçhane çağrısı geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde akşam 20.30'da Saraçhane'de toplanma çağrısı yaptı.

İBB’ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' operasyonun yankıları sürerken, Ekrem İmamoğlu ve 106 kişinin gözaltına alınmasının ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok yerinde eylemle sürüyor.

İmamoğlu'nun akşam saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne getirilmesi beklenirken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün (22 Mart Cumartesi) de Saraçhane'de bulunma çağrısı yaptı.

CHP'den yapılan açıklamada "Meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir! Bu akşam 20.30’da Saraçhane’de buluşuyoruz" denildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından "20.30'da Saraçhane'deyiz. Davamız, milletin egemenliği ve özgür geleceğimizin davasıdır. Dava Ekrem Başkanımıza, İstanbul'un iradesine sahip çıkma davasıdır. Ay yıldızlı bayrağını al, gel. Bu mücadele hepimizin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de saat 20.30’da Saraçhane olacağı belirtildi.

Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından da, "Korku duvarları aşıldı, artık millet var. İstanbullular bu akşam da 20.30'da Saraçhane'de buluşuyor" paylaşımı yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun saat 21.00 sıralarında Adliye'ye sevk edileceğini duyurmuştu. İmamoğlu'nun saat 19.30 sularında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.