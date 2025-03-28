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İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındı

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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da gözaltına alındığı bildirildi.
İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındı

İmamoğlu, "Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar" dedi.

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Özer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha !!!

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz.

Millet büyüktür!!!"

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