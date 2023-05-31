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İmamoğlu'nun avukatı 'İstinaf cezayı onadı' iddiasını yalanladı: Dosya işlem sırasında, UYAP'ta da herhangi bir şey yok

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İmamoğlu'nun avukatı 'İstinaf cezayı onadı' iddiasını yalanladı: Dosya işlem sırasında, UYAP'ta da herhangi bir şey yok
İmamoğlu'nun avukatı 'İstinaf cezayı onadı' iddiasını yalanladı: Dosya işlem sırasında, UYAP'ta da herhangi bir şey yok

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının, İstinaf Mahkemesi tarafından onandığını iddia etti.

Selvi, İmamoğlu'nun İstinaf'ın cezayı onadığını öğrendiğini, bu sebeple seçimin ertesi günü, "Değişmeyen tek şey değişimdir" mesajı verdiğini savundu.

Gerçek Gündem ise söz konusu iddiayı İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'a sordu.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre Polat yaptığı açıklamada, "Konu bizim bilgimiz dahilinde. Dosya işlem sırasında. UYAP'ta da herhangi bir şey yok. Yaptığımız görüşmede de bir gelişme olmadığı söylendi" dedi.

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