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İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin istendiği iddiası: Savcılık yalanladı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne 'İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi için' yazı gönderildiği iddia edildi.
İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin istendiği iddiası: Savcılık yalanladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, usulsüz yatay geçiş yaptığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, lisans diplomasının iptalinin istendiği iddialarını yalanladı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde, savcılığın İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edilmesi için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı gönderdiği iddia edilmişti.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun yatay geçişinin kabulüne ilişkin işlemleri kimlerin yaptığının ve yatay geçiş yapanların varsa isimlerinin bildirilmesini istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu hakkında 'lisans diplomasının sahte olduğu' yönündeki ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda soruşturma başlatıldığını belirtmişti. Soruşturma kapsamında İmamoğlu 26 Şubat'ta ifadeye çağrılmıştı. İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında savcılığın 26 Şubat davetine mazeret sunup gelemeyeceğini belirtti. Savcılık ise 5 Mart’a gün verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun 1988 ile 1990 yılları arasında okuduğu Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İngilizce İşletme bölümünden İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) aynı bölüme 1990 yılında yaptığı yatay geçişe ilişkin "usulsüzlük" iddiaları ortaya atıldı.

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden 1994 yılında mezun olan İmamoğlu'nun buraya Girne Amerikan Üniversitesi'nden yatay geçişle geldiği biliniyor. İmamoğlu daha sonra yüksek lisans eğitimini de tamamlamıştı.

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ile hukukçu Prof. Dr. Adem Sözüer, salı günü düzenledikleri basın toplantısında İmamoğlu'nun üniversite diplomasında "usulsüzlük" olduğu iddialarını belgelerle yalanladı.

İmamoğlu hakkındaki yatay geçiş kabulüne dair belgeler başta olmak üzere İBB Başkanı'nın öğrenci belgesi de paylaşıldı.

Diploma soruşturması: Yeni bir süreç mi başlıyor?

Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan bir rapora dayandırılan soruşturmada, İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahteliğiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtiliyor. Bu süreç henüz erken aşamada olsa da İmamoğlu’nun ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne davet edilmesi konunun ciddiyetini ortaya koyuyor.

İBB Başkanı İmamoğlu mensubu olduğu ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla yapılacak ön seçimlere katılmak için 21 Şubat'ta adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İmamoğlu partisinin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde öne çıkan tek isim olmuştu. Türkiye'deki yasalara göre ise cumhurbaşkanı olmak için ise üniversite mezunu olmak gerekiyor.

Hukuki süreçlerin siyasete etkisi

İmamoğlu hakkında yürütülen bu soruşturmalar ve davalar, Türkiye’de siyaset ve yargı ilişkisi açısından geniş bir tartışma alanı yaratıyor. Hakkında açılan her yeni dava ve soruşturma, 2028’e giden süreçte muhalefetin en güçlü isimlerinden biri olarak görülen İmamoğlu’nun siyasi geleceği açısından kritik önem taşıyor.

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