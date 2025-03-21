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İmamoğlu'nun gözaltına alınması Trabzon'da nasıl karşılandı?

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Trabzon'daki günlük yerel gazetelerin tamamının manşetinde yer aldı.
İmamoğlu'nun gözaltına alınması Trabzon'da nasıl karşılandı?

Kentte gözaltı sonrası farklı noktalarda CHP ve İYİ Parti teşkilatlarının ön planda olduğu protestolar yapıldı.

BBC Türkçe'ye bilgi veren Trabzonlu gazeteci Osman Çavuşoğlu 19 Mart'ta yapılan yürüyüşlere farklı sivil toplum kuruluşlarından da katılımlar olduğunu aktardı.

Trabzon'un merkez ilçesi Ortahisar'da 20 Mart Perşembe akşamı için de bir yürüyüş çağrısı yapıldı.

CHP Ortahisar'ı 31 Mart 2024'teki yerel seçimde AKP'den almıştı.

Son seçimde kentte CHP'nin oyu yüzde 28'di.

İYİ Parti de son yerel seçime tek başına girdi ve yüzde 4 oy aldı.

Bu iki parti İmamoğlu'na gözaltı protestosunda bir arada yürüdü.

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'da doğdu.

Trabzonspor Futbol Kulübü ve Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

Babası Hasan İmamoğlu, Anavatan Partisi'nin (ANAP) Trabzon'daki il teşkilatının kurucularındandı.

Gazeteler ne yazdı?

Günebakış Gazetesi'nin sahibi Ali Öztürk yazısında İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının "toplum vicdanında ciddi bir mağduriyet doğurduğunu" söyledi.

Öztürk köşe yazısında, "Bu mağduriyeti ortadan kaldıracak gerekçelere, delillere hakikaten toplum inanacak mı? Gerçekçi ve inandırıcı gerekçeler ortaya çıkacak mı?" diye sordu.

İmamoğlu "yolsuzluk" ve "terör" suçlamalarıyla iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık açıklamada, İmamoğlu'nu "suç örgütü lideri şüpheli" olarak nitelendirmişti.

CHP soruşturmanın siyasi olduğunu söylüyor.

Kentin önemli gazetelerinden Taka da gözaltı haberini "Siyasete bomba düştü" manşetiyle okurlarına duyurdu.

Gazetenin yazarlarından Zihni Ağırman, Ekrem İmamoğlu'nun "terör" suçlamasıyla gözaltına alınmasının "kabul edilecek bir durum" olmadığını savunuyor.

Ağırman, "Ekrem İmamoğlu'nu PKK ve KCK terör örgütü eylemlerine yardım etmekle suçlamak bana göre bir Trabzonluya yapılabilecek en son suçlamadır. Trabzonlu biri vatana ihanetle suçlanamaz" yorumunu yaptı.

Karadeniz Gazetesi'nden Osman Diyadin de yazısında AKP'nin Ortahisar Belediyesi'ni CHP'ye kaybetmiş olmasından ders çıkarılmadığı yorumunu yaptı.

Diyadin ayrıca "Dün Ortahisar. Yarın vekil sayısı ikiye düşüş. Ardından Büyükşehir'i kaybediş! Ölü taklidi yapmaya devam etsinler bakalım!" dedi.

Ekrem İmamoğlu 15 Mart'ta Trabzon'da bir miting yapmıştı.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Trabzon'da konuşma yapmak isteyen İmamoğlu'na salon verilmediğini söylemişti.

İmamoğlu, bu miting ile aynı gün sosyal medya hesabından, "Millet sizi çok iyi tanıdı. Ne oyunlar yaptığınızı, ne tezgahlar kurduğunuzu herkes çok iyi biliyor. Ne yapsanız boş, bu millet son sözü söyleyecek Yeter Söz Milletindir diyecek" mesajı verdi.

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