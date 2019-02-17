  • BIST 102.715
  • Altın 223,931
  • Dolar 5,2843
  • Euro 5,9542
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

İmge: “ Proje, hepimizin sesinin sağlık sisteminde etkin olması için bir fırsattır”

» »
“Hastanın Sesi 2” projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi gerçekleştiriliyor
İmge: “ Proje, hepimizin sesinin sağlık sisteminde etkin olması için bir fırsattır”

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, “Hastanın Sesi 2” projesinin tanıtımı için 23 Şubat Cumartesi günü saat 10:30’da Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin lokalinde açılış etkinliği düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamada, projenin temel amaçlarının, “Kıbrıs Türk toplumundaki marjinalize olmuş grupların yaşadığı sorunların detaylı tespiti, yaşadıkları hak ihlallerinin düzenli olarak izlenip raporlanması ve bu ihlallerin asgariye indirilebilmesi için savunuculuk ve lobicilik çalışmaları yapılması” olduğu belirtildi.

Bunun yanı sıra Kıbrıs Türk toplumundaki hasta hakkı ihlallerinin izlenip raporlanabilmesi ve düzenli veri tabanı oluşturulabilmesi için merkezi hastanede pilot bir uygulama olarak hasta hakkı unitesi oluşturulması için öncülük edilmesi de hedeflendiği kaydedildi.

PROJE KAPSAMINDA EĞİTİMLER DÜZENLENECEK, İHLALLER RAPORLANABİLECEK

Hastanın Sesi II projesinde, medya profesyonelleri, hukukçular ve sağlık çalışanlarına ileri düzeyde eğitimler verilecek olup, genel hastanede hastaların şikayetlerinin izlenebilmesi için hasta hakları biriminin oluşturulması için çalışmalar yapılacak.

Birimin oluşturulması halinde, projenin desteği ile buarada görev alacak kişilere eğitim verilecek. Böylesi bir birimin hizmete girmesi halinde ihlaller raporlanabilecek ve bu konuda veri oluşturulabilecek. Proje ayrıca, Avrupa Hasta Hakları Bildirgesi’nde yer alan hasta hakları konusunda farkındalık yaratarak toplumu bilinçlendirmek için bir dizi aktivite gerçekleştirmeyi de planlanılıyor.

İMGE: “ PROJE, HEPİMİZİN SESİNİN SAĞLIK SİSTEMİNDE ETKİN OLMASI İÇİN BİR FIRSATTIR”

Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge şöyle dedi: “Hasta hakkı hepimizin hakkıdır. Hastanın Sesi II” Projesi, aslında hepimizin sesinin sağlık sisteminde etkin olması için bir fırsattır. Toplumumuzda, hasta haklarının bilinmesi, talep edilmesi, sağlıkla ilgili yasal çerçevenin gerekleri ve sağlıktaki uygulamaların gelişimi için paydaşlarla güçlü bir diyaloğa ve işbirliğine ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Toplumumuzda bu yönde ihtiyaç duyulan değişimi yaratmak için tüm paydaşları işbirliğine davet ederiz.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman, Kıb-TEK'te esas sorun birlikte çalışma uyumsuzluğu17 Şubat 2019 Pazar 13:31
  • Yarın Elektrikte grev var mı? El-SEN değerlendiriyor!17 Şubat 2019 Pazar 12:33
  • Eylemler yayılıyor: Bu kez çukurlara kaktüs ektiler!17 Şubat 2019 Pazar 12:08
  • Mahşeker’in ölüm sebebi kalp krizi16 Şubat 2019 Cumartesi 19:59
  • KKTC-TC ekonomik protokol görüşmeleri için Türkiye'den heyet KKTC'ye geliyor16 Şubat 2019 Cumartesi 19:19
  • Erhürman: Kıb-TEK TİS ile ilgili benim görüşlerim içerisinde yer almıyor! (CANLI YAYIN)16 Şubat 2019 Cumartesi 18:21
  • Erhürman, Kıb-TEK YK Başkanı görevden alındı!16 Şubat 2019 Cumartesi 18:07
  • Tatar, Kıb-Tek'te yaşlananlar skandal! Hükümet dağıldı!16 Şubat 2019 Cumartesi 17:04
  • Demokrasi Şehitleri törenle anıldı16 Şubat 2019 Cumartesi 17:02
  • KTÖS, bazı kesimler, barış ve çözüm yanlılarını hedef alıyor16 Şubat 2019 Cumartesi 17:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti