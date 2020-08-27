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İMO: “Pandemi hastanesi yüksek sel riskine sahip dere ağzına yapılmakta”

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İMO: “Pandemi hastanesi yüksek sel riskine sahip dere ağzına yapılmakta”
İMO: “Pandemi hastanesi yüksek sel riskine sahip dere ağzına yapılmakta”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, “inşasına başlanan pandemi hastanesinin dere ağzı ve kanalizasyon hattı üzerine yapılmakta olduğu” uyarısında bulundu.

Gürkan Yağcıoğlu, pandemi hastanesinin inşasına başlandığı yer ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ve İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen yüksek sel/taşkın riskine sahip bir bölgeye (dere ağzı) ve LTB Kanalizasyon hattı üzerine inşa edilmeye başlanmasını esefle izlemekteyiz” dedi. 

“BÖLGE YÜKSEK TAŞKIN RİSKİNE SAHİP…BİRÇOK KEZ DE SEL BAKINI YAŞANDI”

Lefkoşa ile ilgili taşkın riski çalışmalarına göre bahse konu bölgenin yüksek taşkın riskine sahip olduğunu belirten Yağcıoğlu, “Belirtilen mevkide 2010 yılından günümüze kadar birçok sel baskınlarının fiilen yaşanmış olması da bu raporları haklı çıkarmaktadır” dedi.

Yağcıoğlu, ayrıca yer tesliminin hangi devlet kurumu tarafından yapıldığının açıklanması çağrısında bulundu.

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