İnce: Başlattığımız hareketin adı 'Bin Günde Memleket'

Kurultaylarımızda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor. Bugün kurultayda CHP Genel Başkanı bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir. Kadın Kolları Kurulayı'na katılmamıştır. CHP, İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyle kurulmuş bir parti değildir. O nedenle dilekçeyle ayrılınmaz. Ayrılsam bile partiyi kurtarmak için ayrılırım. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün işgal altındaki İstanbul'u kurtarmak için Ankara'ya gitmesi gibi.