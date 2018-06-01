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SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

İnce çok ayıp ediyor

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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fethullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediğine yönelik iddialarını "Çok ayıp ediyor" ifadeleriyle değerlendirdi.
İnce çok ayıp ediyor

"Bunların birinin söylediğinden diğerinin haberi yok. Kılıçdaroğlu bağırdı, 30 milyar dolar harcadınız, nerede bu para dedi. Şimdi onun üzerinde rakamı şimdi de İnce söylüyor. İnanılmaz çelişki içindeler. Hem sayın Kılıçdaroğlu hem sayın İnce muhtemelen uluslararası anlaşmaları bilmiyor. Bütün anlaşmalara göre, bütün hür dünyanın anlayışına göre bir ülkeye gelen mülteciyi kovup atamazsınız, onların kendi istekleriyle memleketlerine dönmesi lazım, işte biz buna uğraşıyoruz. Bugüne kadar 150.000 Suriyeli geri döndü.  Ramazan ayında inanılmaz yağış oldu, rahmet oldu. Hiç görmediğimiz kadar ekinlerimizde bereket var. Bizim bereket diye bir inancımız var. Komşunuza yardımcı olmamanız sosyal bazı sorunlara neden olacağı kesin de, Allah bereketini artırır. Onlar yoksa buna inanmıyorlar mı?"

"Bunların birinin söylediğinden diğerinin haberi yok. Kılıçdaroğlu bağırdı, 30 milyar dolar harcadınız, nerede bu para dedi. Şimdi onun üzerinde rakamı şimdi de İnce söylüyor. İnanılmaz çelişki içindeler. Hem sayın Kılıçdaroğlu hem sayın İnce muhtemelen uluslararası anlaşmaları bilmiyor. Bütün anlaşmalara göre, bütün hür dünyanın anlayışına göre bir ülkeye gelen mülteciyi kovup atamazsınız, onların kendi istekleriyle memleketlerine dönmesi lazım, işte biz buna uğraşıyoruz. Bugüne kadar 150.000 Suriyeli geri döndü. Ramazan ayında inanılmaz yağış oldu, rahmet oldu. Hiç görmediğimiz kadar ekinlerimizde bereket var. Bizim bereket diye bir inancımız var. Komşunuza yardımcı olmamanız sosyal bazı sorunlara neden olacağı kesin de, Allah bereketini artırır. Onlar yoksa buna inanmıyorlar mı?"

'İNCE ÇOK AYIP EDİYOR'

(Gülen'in iadesi) Sayın İnce, ABD'nin sesi gibi konuşuyor, çok ayıp ediyor. ABD, El-Kaide'nin liderini Pakistan'da öldürdü, usulüne göre istedi mi? İnce'nin söylemleri sosyal demokratlığa falan yakışmıyor."

'İNANDIĞIMIZDA OHAL'İ KALDIRIRIZ'

Akdağ, ayrıca muhalefete yönelik olarak şöyle konuştu:

OHAL'i kaldıracağız diyorlar, bunu Sayın Akşener de söylüyor. Türkiye'de OHAL'in kaldırılmasını DEAŞ, PKK, FETÖ istiyor. Bu örgütleri besleyen, Türkiye'ye bela eden bazı devletler OHAL'in kaldırılmasını istiyor.  OHAL'i Fransa, ABD uygulayınca iyi, Türkiye uygulayınca kötü. Türkiye'de terörün devam etmesini isteyenler var. Biz terörün artık başını kaldıramayacağına inandığımızda OHAL'i kaldırırız."

'BRÜKSEL'DE BİR BANKA ISRARLA 'YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ' DEDİ'

Akdağ'ın ekonomiyle ilgili değerlendirmeleri şöyle:

Sayın Şimşek Londra'dan döndü. Ben de ondan kısa bir süre önce Brüksel'e gitmiştim. Orada bir banka benimle görüşmek istedi, ısrarla 'yatırım getirmek istiyoruz' dedi. OHAL'in yatırımları azalttığına inanmıyorum. OHAL ile seçime gidilir mi? Evet gidilir. Sandıklar için tek risk vardır. Terör örgütleri. Vatandaşlara baskı kuruyorlar. Buradan AK Parti'ye oy giderse çocuklarınızı dağa alırız diyorlardı. Şimdi köye falan inemiyorlar.

'SEÇİMLER BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDE OLMADIĞI KADAR DEMOKRATİK'

(CHP'nin AYM'ye yaptığı seçim başvurusu) CHP şimdiden yenilgiye bahane arıyor. Türkiye'de seçimler birçok Avrupa ülkesinde olmadığı kadar demokratik yapılıyor. Biz hangi seçimde sandıkla ilgili sıkıntı yaşadık. Sistemlerimiz mükemmel. Her parti temsilcileri sandık başında yer alıyor. Yenilgiye o kadar alıştılar ki, şimdiden bahane hazırlamaları lazım.

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