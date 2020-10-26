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İngiliz Özel Kuvvetleri’nden Petrol Tankerine Müdahale

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İngiliz özel kuvvetleri, kaçak yolcuların mürettabatı tehdit ettiği Manş Denizi'ndeki bir petrol tankerine baskın düzenleyerek 7 kişiyi gözaltına aldı.
İngiliz Özel Kuvvetleri’nden Petrol Tankerine Müdahale

İngiliz polisi, Liberya bandıralı petrol tankeri Nave Andromeda'da kaçak yolcular bulunduğu ve bu kişilerin mürettebatı tehdit ettiğini duyurdu.

Sorunun yerel saatle 10.04'te (TSİ 13.04) başladığını ve tankerin şu an İngiltere'nin güney kıyısındaki Wight Adası yakınlarında bulunduğunu kaydeden polis, sorunun çözümü için sahil güvenlik ve sınır gücüyle çalıştıklarını açıkladı.

İngiliz basınında çıkan haberlerde ise, polisin askeri yardım talep ettiği kaydedildi.

BBC, özel kuvvetlerin soruna müdahale ettiğini bildirirken, Sky News yerel saatle 20.06'daki (TSİ 23:06) haberinde tankerdeki 7 kişinin gözaltına alındığını ve sorunun çözüldüğünü duyurdu.

Nijerya'nın Lagos kentinden yola çıkan ve işletmesi bir Yunan denizcilik şirketinde olan tankerin yerel saatle 10.30'da (TSİ 13:30) İngiltere'nin Southampton limanında varmış olması bekleniyordu.

Aralık 2018'de de İngiliz güvenlik güçleri, kaçak yolcuların mürettebatı tehdit etmesinin ardından bir İtalyan kargo gemisine baskın düzenleyerek kontrolü ele almıştı.

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